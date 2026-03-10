L'art que habita: reflexions artístiques sobre el concepte de casa

El Corralito Centre de Creació Artística presenta aquest divendres i dissabte una nova edició de la Qlectiva. La mostra, que reuneix artistes i projectes de la ciutat i del territori al voltant d’un mateix concepte, gira en aquesta ocasió al voltant dels conceptes de casa, habitatge, llar i ocupació, “amb la voluntat d’obrir un espai de reflexió artística sobre les maneres d’habitar, les tensions vinculades al dret a l’habitatge i les experiències personals i col·lectives associades a allò que entenem com a casa”, expliquen.\r\n\r\nL’exposició constarà de 19 propostes que inclouen instal·lacions artístiques, pintura, fotografia, performances i altres formats contemporanis, així com la participació d’entitats i moviments socials de la ciutat.\r\n