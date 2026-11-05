Terrassa esdevé panoràmica: "És un espai viu de trobada"

La “sucursal” terrassenca del Festival Panoràmic obre les seves portes de bat a bat. Terrassa torna a ser subseu d’aquest certamen de referència per a la cultura visual contemporània, de la fotografia al cinema, passant pel vídeo, les instal·lacions i els nous formats digitals que cada vegada guanyen més terreny en l’àmbit de la creació artística. Tres espais de Terrassa, la Sala Muncunill, Amics de les Arts i l’Arxiu Històric, acullen sengles mostres en aquesta nova aportació egarenca a la trobada, que se celebra tant a la nostra ciutat com a Barcelona, Granollers i, per primera vegada, a Vic.
El festival reflexiona enguany sobre el lema “Cremar de desig”, prenent com a punt de partida el bicentenari de la fotografia, amb l’objectiu de “repensar el paper de les imatges en la construcció de la sensibilitat contemporània”. La presentació oficial s'ha dut a terme aquest dijous precisament a la Sala Muncunill, lloc on la fotògrafa Leah Gordon té instal·lada la seva exposició fotogràfica, “Monument to the Vanquished Peasant”.
Gordon és una artista, fotògrafa i cineasta del Regne Unit considerada pel festival “una de les veus més destacades de l’escena contemporània internacional pel seu treball sobre la història, la cultura popular i les lluites socials d’Haití i de la classe treballadora britànica”. En la mostra present a la Sala Muncunill “recupera les històries silenciades dels pagesos derrotats, els processos de despossessió de la terra i les formes de resistència popular”.
Dues propostes més
Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull l’exposició Humanizer-Artificial Cognition, de D.A. Restrepo Quevedo i Jorge Bandera Martínez en col·laboració amb el Festival Internacional de la Imagen de Colombia. La instal·lació, comissariada per Elkin Rubiano, proposa una reflexió sobre la relació entre els éssers humans i la intel·ligència artificial, a través d’un humanoide que interactua amb el públic mitjançant gestos, moviments i respostes emocionals. La tercera proposta és la de Pep Agut (Terrassa, 1961), es titula “Parade” i forma part del Panoràmic Arxius, una iniciativa que reuneix cinc intervencions artístiques creades expressament per al festival a partir de fons documentals i fotogràfics i que, en la contribució de Pep Agut, s’obre a l’Arxiu Històric.
“Més enllà d’un festival, Panoràmic és un espai viu de trobada entre disciplines i generacions que consolida Terrassa, Granollers, Vic i Barcelona com a pols de la cultura visual contemporània, on la imatge es converteix en un vehicle de connexió, pensament i transformació”, subratlla l’àrea municipal de Promoció Cultural. Les exposicions d’aquest certamen “despleguen una reflexió plural sobre els 200 anys de la fotografia i la persistència del desig d’imatge que ha travessat la modernitat fins als nostres dies”. Amb creadors i col·lectius de diferents generacions, procedències i sensibilitats, ell programa del Panoràmic “reuneix projectes que exploren la fotografia, el cinema i les cultures visuals contemporànies des d’una gran diversitat de llenguatges, formats i materials”.