Resolució d'un crim de lletres a Terrassa

El cercle sobre l’assassí s’estreteix i aquest dissabte, 7 de novembre, se sabrà qui va matar una dona a la Plaça Vella el passat 7 d’octubre. Tot és ficció, i sobre la ficció de la novel·la negra gira el segon festival Crim i Misteri de Terrassa, que s’obrirà aquest divendres amb una taula rodona a la BCT i desenvoluparà aquest dissabte el gruix de les seves activitats a l’Auditori Terrassa.
Tot està preparat per a dues jornades al voltant del crim. L’esdeveniment és premeditat, doncs, i buscarà la traïdoria, eliminant les possibilitats d’escapatòria de les “víctimes”, si s’atorga tal condició als destinataris de xerrades, presentacions i premis. Hi haurà una mica de nocturnitat, també, tenint en compte que a hores d’ara del calendari el dia fosqueja abans. Aquest divendres comença la tercera edició de Crim i Misteri, el festival de novel·la negra de Terrassa, que viurà dos dies d’activitats amb la presència d’una trentena llarga d’autors, dels quals cinc terrassecs. Sònia Guillén, Mònica Bofill, Josep Gòrriz, Rafa Dios i Almudena Almagro, qui, a més, és comissària del festival i presideix Objetivo Más Letras, l’entitat organitzadora de la trobada.
La primera proposta
Precisament dues escriptores de Terrassa figuren en el cartell de la primera proposta, que inaugurarà aquest divendres, a les 18 hores, el certamen amb una taula rodona a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT). Es tracta de Sònia Guillén Colomer, que mesos enrere va publicar “La constel·ladora”; i de Mònica Bofill, escriptora egarenca i mossa d’esquadra. “L’escena del crim traslladada a la ficció” és el títol del debat, que comptarà també amb els escriptors Rafa Melero i Nacho Herrero.
El gruix del festival es desenvoluparà, però, aquest dissabte a l’Auditori Terrassa, escenari principal de la investigació criminal en lletres. Allà, a les 10 hores, començarà la taula rodona “La victimologia entre línies”, amb les aportacions de Benito Olmo, Empar Fernández, Violeida Sánchez i Pere Anglada. A les 11.30 hi tindrà lloc “Proves forenses: veracitat literària”, una taula rodona, amb Lluís Estragués i Narcís Bardalet. La franja matinal es tancarà a les 13 hores amb una altra sessió de xerrada, en aquest cas sobre “periodisme d’investigació al ‘true crime’” i amb Tura Soler, Jordi Grau i Pere Cervantes com a protagonistes.
La taula rodona “La dimensió dels personatges femenins i LGTBIQ+” obrirà la franja de la tarda (17 hores) amb Maribel Torres, Laura Manzanera i Toni Hill, mentre que Oriol Canals i Josep Górriz seran els encarregats de desplegar el següent debat, “Particularitats del gènere literari del misteri”, a partir de les 18.30 hores.
El joc, T-Crime, reuneix 37 persones, dividides en grups que han treballat des de llavors en l’anàlisi de proves per identificar l’autor de l’homicidi. En les properes hores cauran les últimes pistes. I dissabte es coneixerà la resolució del cas, i el grup guanyador
Víctor Sentelles, Albert Villanueva, Angelique Pfitzner, Almudena Almagro, Xavi Villalvilla i Eduard Oller seran els respectius moderadors de les taules rodones d’una jornada que a les 18 hores viurà l’acte de lliurament del Premi a la Trajectòria dins de les Lletres Catalanes, patrocinat per l’Ateneu Terrassenc, i el del premi del Concurs de Relats Curts Joves de Terrassa, que compta amb el patrocini del Club Natació Terrassa i amb una dotzena d’aspirants. Durant la jornada, el públic podrà conversar amb autors, que signaran obres. Han confirmat la seva presència al festival Anna Miñarro, Arturo Daussà, Andrés Oller, Jessica Axven, Mar Pastor, Montse Ríos, Irene Caparrós i Rafa Dios.
No tot serà intercanvi d’impressions sobre el relat negre. Aquest dissabte es resoldrà també una de les investigacions més esperades. L’organització del festival ha posat en marxa aquest any una iniciativa pionera: el plantejament d’un assassinat, que es va iniciar el passat 7 d’octubre amb la teatralització de la troballa d’un cadàver a la Plaça Vella. El joc, T-Crime, reuneix 37 persones, dividides en grups que han treballat des de llavors en l’anàlisi de proves per identificar l’autor de l’homicidi. En les properes hores cauran les últimes pistes. I dissabte es coneixerà la resolució del cas, i el grup guanyador.