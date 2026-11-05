Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 6, 7 i 8 de novembre

Exposició
La Sala Paüls inaugurarà la seva nova exposició, una mostra de fotografia digital, “Mirades en color”, de Judit Prat Martí. A la Sala Paüls, divendres, a les 19.30 hores.
Èxits
Versions de grans èxits dels anys 80, 90 i 2000 amb la formació terrassenca Rec Play. Amb l’actuacio de la cantant Sara Sánchez. A la Sala Rasa 64. Aquest divendres, a les 22 hores.
Teatre
“Déu!… Com enyoro els dilluns!”, comèdia de Toni Font centrada en la vida familiar del notari d’una vila imaginaria prop de Barcelona. Al Coro Vell, al carrer de Sant Marian, aquest dissabte, a les 19 hores.
Tribut
Torna el tribut a El Canto del Loco amb la banda Encanto de Loco. A la Sala Rasa 64, dissabte, a les 22 hores.
Vermut
Concert vermut amb Love Me Do i els eu repertori de versions de rock dels anys 60, 70 i 80. A la Sala Legends Dance Hall, Diumenge, a les 12 hores.
Celebració
Concert de la Coral Lamardebé del C.C. El Social, per celebrar els seus 30 anys. Piano: Jan Corberó Forn. Direcció: Montserrat Mesalles. A l’Auditori Terrassa, diumenge, a les 18 hores.
Viatge
L’actriu Maria Teresa Casals continua amb la gira del seu monòleg teatral “El viatge dels meus somnis”. Ara, a l’espai LaSala, al número 8 del passeig de Lluís Muncunill. Diumenge, a les 18 hores.
Dansa
El Ballet Nacional de España ofereix un triple espectacle a LaFACT Cutlural, en dues funcions. Aquest diumenge, a les 18 hores.