Què fer aquest cap de setmana a Terrassa: 6, 7 i 8 de novembre

Cultura i Espectacles

Propostes culturals de la comèdia als concerts de versions o els tributs

  • Ballet Nacional de España -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de novembre de 2026 a les 20:54

Exposició

La Sala Paüls inaugurarà la seva nova exposició, una mostra de fotografia digital, “Mirades en color”, de Judit Prat Martí. A la Sala Paüls, divendres, a les 19.30 hores.

Èxits

Versions de grans èxits dels anys 80, 90 i 2000 amb la formació terrassenca Rec Play. Amb l’actuacio de la cantant Sara Sánchez. A la Sala Rasa 64. Aquest divendres, a les 22 hores.

Teatre

“Déu!… Com enyoro els dilluns!”, comèdia de Toni Font centrada en la vida familiar del notari d’una vila imaginaria prop de Barcelona. Al Coro Vell, al carrer de Sant Marian, aquest dissabte, a les 19 hores.

Tribut

Torna el tribut a El Canto del Loco amb la banda Encanto de Loco. A la Sala Rasa 64, dissabte, a les 22 hores.

Vermut

Concert vermut amb Love Me Do i els eu repertori de versions de rock dels anys 60, 70 i 80. A la Sala Legends Dance Hall, Diumenge, a les 12 hores.

Celebració

Concert de la Coral Lamardebé del C.C. El Social, per celebrar els seus 30 anys. Piano: Jan Corberó Forn. Direcció: Montserrat Mesalles. A l’Auditori Terrassa, diumenge, a les 18 hores.

Viatge

L’actriu Maria Teresa Casals continua amb la gira del seu monòleg teatral “El viatge dels meus somnis”. Ara, a l’espai LaSala, al número 8 del passeig de Lluís Muncunill. Diumenge, a les 18 hores.

Dansa

El Ballet Nacional de España ofereix un triple espectacle a LaFACT Cutlural, en dues funcions. Aquest diumenge, a les 18 hores.

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