Jazz i tango: adeu a les fronteres

La frontera entre gèneres, quan el jazz hi ronda, és tan porosa, tan permeable, que moltes vegades es dissipa fins i tot el reixat de separació. En això consisteix tot plegat, i el baixista i compositor argentí Matías Míguez n’és un bon exemple. Aquest divendres, 6 de novembre, (21.30 hores) torna a la Nova Jazz Cava de Terrassa amb un nou projecte que combina melodies intenses, improvisació i paisatges sonors d’arrel mestissa. Per allà hi ronden el baixista i el tango.
El seu treball “Swango” (Temps Record, 2026), el segon àlbum com a líder del músic, després de “Buzz” (2021), és un viatge musical entre el jazz i el tango; és una exploració de punts de trobada a través de la improvisació i d’una mirada molt personal. Resident a Barcelona des del 2003, Míguez construeix un univers sonor on conviuen melodies melancòliques i el pols rítmic de les grans metròpolis contemporànies.
El disc reuneix vuit composicions que constitueixen un recorregut emocional i estilísticament divers, amb el mestissatge cultural com a fil conductor. Acompanyat per Pere Miró al saxo baríton, Alejandro Di Costanzo al piano i David Xirgu a la bateria, Míguez dona forma al projecte des del baix elèctric i la composició, amb la complicitat d’una formació que alterna solidesa rítmica i llibertat.