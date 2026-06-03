El jazz uneix Terrassa i Matadepera amb talent jove per obrir boca

La cooperació entre Terrassa i Matadepera en matèria jazzística fa un pas més amb la inauguració del Festival de Jazz de la població veïna, que per quart any consecutiu s’obrirà a la Nova Jazz Cava. Serà aquest dijous, a les 21.30 hores, amb el concert del Victor Carrascosa Quartet, i continuarà amb una jam session “golfa” a disposició dels músics assistents al temple del passatge de Tete Montoliu.
El treball conjunt entre ambdós municipis en favor de la dinamització de l’escena jazzística i el suport al talent emergent cristal·litzarà aquest cop en una vetllada amb un músic de només 23 anys que ha esdevingut una de les figures joves més prometedores del jazz actual.
Carrascosa és un trompetista barceloní format a la capital catalana i a Basilea. Segons indiquen els organitzadors del concert, la seva proposta destaca per un so càlid, elegant i contemporani, “profundament arrelat a la tradició però amb una veu pròpia cada cop més definida”. Després del seu pas per la Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro, Carrascosa ha compartit escenari amb músics de primer nivell i ha actuat en festivals i clubs destacats de l’escena internacional.
El seu projecte com a líder, “Firm Roots”, va ser reconegut amb el Premi Joventuts Musicals d’Espanya 2022 “i l’ha consolidat com una de les grans revelacions del jazz europeu emergent”. Aquest 4 de juny l’acompanyaran a l’escenari en formulació de quartet Iannis Obiols al piano, Marc Cuevas al contrabaix i Christian Smith a la bateria. L’entrada a l’esdeveniment inaugural del Festival de Jazz de Matadepera costa 5 euros.
Al Cafè de l'Aula
Per a una hora abans, a les 20.30, el Cafè de l’Aula ha programat la seva aportació de dijous a l’escena jazzística local. Aquesta vegada serà el pianista Giovanni Ghizzani l’encarregat d’omplir d’elegància i sensibilitat l’establiment ubicat al carrer del Doctor Ullés. El protagonista d’aquesta nova nit de piano al Cafè de l’Aula és un músic amb una trajectòria travessada per la connexió profunda amb el jazz descoberta des del classicisme. Giovanni Ghizzani es va formar inicialment en música clàssica a Siena, però va trobar en la improvisació i el llenguatge jazzístic “el seu espai natural d’expressió”, com destaca l’organització de la vetllada. “El seu directe combina delicadesa, tècnica i espontaneïtat, creant una atmosfera íntima i plena de matisos”, afegeix.