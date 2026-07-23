Balanç del Festival d'Estiu Seu d'Ègara: "Ha estat una edició memorable"

Els organitzadors parlen d'una edició "memorable", marcada, sobretot, per l'’èxit rotund de "La Ruta 48", el macroconcert que va reunir a Terrassa una munió d'artistes. L'Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) ha fet balanç de la 14a edició del Festival d'Estiu Seu d'Ègara, l'esdeveniment que va omplir de música i divulgació diversos espais de Terrassa del 9 al 18 de juliol passats.
El certamen ha estat un dels més celebrats de la seva història i ja es troba "plenament consolidat com una de les cites culturals més singulars del calendari estival català". Aquest any, segons l'OCT48, ha reafirmat la seva identitat a través de tres eixos que defineixen la seva personalitat: la divulgació, la investigació i la interacció amb el públic. L’edició d’enguany ha proposat set concerts i activitats adreçades a públics diversos. "Tot i aquesta varietat, el festival va tenir un centre de gravetat clar: els tres grans concerts celebrats a la Seu d’Ègara", assenyala el conjunt de corda.
L'homenatge "vibrant"
Per a l'organització, el punt culminant del festival va ser, sens dubte, el concert “La Ruta 48”, celebrat el 16 de juliol i concebut com un homenatge als 25 anys de trajectòria de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48. El concert, celebrat a la Seu d'Ègara, va exhaurir totes les entrades, "convertint-se en un èxit rotund i en una de les cites més multitudinàries de la història del festival".
L'espectacle va esdevenir "molt més que un concert commemoratiu". Va ser "una celebració conjunta de la història de l’orquestra, dels seus vincles i de la seva capacitat d’obrir camins musicals insòlits". L’OCT48 va compartir escenari amb Litus, Maika Makovski, Magalí Sare, David Carabén, Sense Sal, Carola Ortiz i Miquel Pujadó, artistes que han estat, d’una manera o altra, part del camí musical de l’orquestra als darrers anys.
"El programa, lluny de ser una simple retrospectiva, va funcionar com un mosaic de vivències, influències i complicitats que han marcat el quart de segle de vida de l’OCT48", explica el grup, molt satisfet amb un públic que va respondre amb entusiasme a la proposta, convertint "La Ruta 48" en un dels concerts més recordats de la història del festival. "L’energia compartida entre músics i espectadors va fer evident que l’OCT48 ha sabut construir, al llarg de 25 anys, una comunitat musical viva, diversa i profundament arrelada a Terrassa", afegeix l'orquestra.
Un itinerari musical immersiu
El 17 de juliol, el festival va oferir el concert “Les Estacions”, un itinerari musical pels espais de la Seu d’Ègara. El programa, construït al voltant del cicle natural de les quatre estacions, va proposar una reflexió sobre el temps, el canvi i la manera com la natura ha inspirat les arts al llarg de la història.
Les obres de Grieg, Oswald, Bernat, Txaikovski, Schubert i les Ragas índies "van servir per explorar les emocions que desperta cada estació de l’any, des de la llum de la primavera fins a la quietud de l’hivern", apunta la formació. El públic va poder desplaçar-se per diferents espais del recinte, "convertint el concert en una experiència immersiva que reforçava la relació entre música i arquitectura".
Un diàleg amb el llegat de Johann Sebastian Bach
El festival va culminar el 18 de juliol amb el concert “Bachiana”, protagonitzat per la veu de la mezzo-soprano Mireia Pintó i dedicat a aprofundir en l’entorn musical i vital de Johann Sebastian Bach. El programa va incloure obres de Bach, Telemann, Handel, Vivaldi, Clara Schumann i Heitor Villa-Lobos, "i va oferir una mirada rica i matisada sobre les influències, amistats i connexions que van marcar la vida de Bach".
El concert va destacar "per la seva capacitat de combinar divulgació i emoció, presentant anècdotes de la vida de Bach i situant el seu llegat en un context ampli que abasta segles de música". La interpretació de Mireia Pintó "va aportar una dimensió humana i expressiva que va captivar el públic, reforçant la idea que el llegat de Bach continua sent una font inesgotable d’inspiració".
Activitats paral·leles: la divulgació
Més enllà dels concerts centrals, el festival va oferir diverses activitats paral·leles que van reforçar la seva vocació divulgativa i comunitària, com el concert del quartet de corda de l’OCT48 a la Coral de Prodis, el concert familiar a la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) adreçat a infants a partir de 6 anys, la conferència inaugural sobre “Johann Sebastian Bach i el seu temps” a càrrec de Joan Vives i seguida d’un concert del Quartet Nuc o el concert “A prop teu” al Casal Anna Murià.
"La 14a edició del Festival d’Estiu Seu d’Ègara ha confirmat, un cop més, que Terrassa és un espai privilegiat per a la música, capaç de combinar patrimoni, creació i comunitat. L’èxit de 'La Ruta 48', amb totes les entrades venudes, ha estat un indicador clar de la vitalitat del festival i de la capacitat de l’OCT48 per connectar amb el públic", assenyala l'OCT48.
Amb aquesta edició, agrega, "el festival continua construint un projecte sòlid, amb identitat pròpia i amb una mirada que combina respecte pel passat i ambició de futur. La música, en diàleg constant amb l’entorn, ha tornat a ser el fil conductor d’una proposta que creix any rere any i que ja és una cita imprescindible del calendari cultural del país".