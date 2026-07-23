Música al barri: "La cultura ha d'arribar a l'últim racó"

La Masia de Ca n’Anglada és espai d’art resident, però aquest equipament recuperat es convertirà també aquest divendres en escenari musical, i no amb artistes d’altres llocs. Els qui hagin vist les evolucions de joves músics adscrits a aquest projecte han pogut constatar la consecució dels propòsits del Projecte Música al Barri, una iniciativa d’integració i cohesió social amb el llenguatge musical com a eina.
Els participants en aquest projecte, creat i coordinat per la pedagoga i pianista (i Terrassenca de l’Any 2025) Lídia Muniesa a través de l’Esplai Musical de Ca n’Anglada, tocaran davant familiars i veïns a la masia a partir de les 19.30 hores, en una activitat inclosa al cicle Fem Estiu. Amb aquests concerts i altres propostes, l’espai educatiu mostra de manera oberta i periòdica els resultats del seu treball setmanal.
“Els protagonistes de l’esdeveniment són els infants del barri”, destaca Lídia Muniesa, puntal d’un projecte concebut “com una oportunitat de promoció personal” i com a eina “per posar la música a l’abast dels infants en el seu entorn més pròxim”. Els impulsors de la iniciativa, posada en marxa fa més d’una dècada, subratllen la importància “del dret a la cultura i de la necessitat que aquesta arribi a l’últim racó” i de l’ús de la música “per convertir-la en pont de diàleg i inclusió”.
L'inici
Tot plegat va començar fa més de tres dècades, amb una ONG que el pare de Lídia Muniesa va fundar a Ca n’Anglada per a la distribució d’aliments. Es tractava d’una entitat relacionada inicialment amb una església evangèlica, “però amb un fort component de diàleg i ajuda social”, segons la pianista. Amb el pas del temps, aquella entitat es va desvincular de l’església, i quan el pastor David Muniesa va traspassar, la seva filla va sentir la necessitat de continuar el seu llegat. I va arribar a la conclusió que la millor manera de fer-ho era a través de la música, la disciplina que dominava, el seu llenguatge. Va començar amb tres professors i quinze alumnes. Ho feia com a voluntària, compaginant aquesta tasca amb la seva feina a l’Agora Sant Cugat International School.
El projecte va anar creixent i en l’actualitat aquesta orquestra jove de Ca n’Anglada compta amb més de 60 alumnes i una desena de professors. En les últimes setmanes, els responsables de la iniciativa i l’alumnat han intensificat els assajos de cara al festival d'aquest divendres, 24 de juliol. Un altre dia, com ja han fet, posaran un piano al carrer. I potser en un futur no gaire llunyà, el model es trasllada a altres barris, com ja ha intentat Muniesa.