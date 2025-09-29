Santiago Auserón i Scott Hamilton trien la Nova Jazz Cava de Terrassa

El nexe emocional de Santiago Auserón amb la Nova Jazz Cava ha fet un pas més. L'exlíder de Radio Futura, l'artista altre temps conegut com a Juan Perro, ha triat la sala del passatge de Tete Montoliu per presentar la seva nova aventura musical, un nou viatge a la recerca d'aromes i essències. Aquesta vegada, Auserón he elaborat un àlbum, "Nerantzi", que explora la música grega mitjançant una col·laboració amb els músics hel·lens Vaggelis Tzeretas i Theodoros Karellas. Llançarà el projecte en els pròxims dies, a l'octubre, i el presentarà a Terrassa el diumenge 9 de novembre en dos concerts consecutius. El cantant ja va actuar a la Nova Jazz Cava de Terrassa el 4 de maig passat durant el concert d'homenatge al guitarrista Jordi Bonell. Al febrer, visitarà la Cava el saxofonista Scott Hamilton. Abans, al desembre, Jeremy Pelt.
Santiago Auserón (Saragossa, 1954) adapta al castellà temes clàssics grecs i populars. El seu nom ha estat un dels protagonistes de la presentació, aquest dilluns, de la temporada estable de la Nova Jazz Cava per al mes d'octubre, amb avançaments de novembre, desembre, i fins i tot el 2026, encara que, en puritat, el doble recital d'Auserón no s'inclou en la programació jazzística del club. Sí, en la sèrie de propostes d'organització externa que acollirà la Cava.
El que sí que pertany al programa propi és un llistat de concerts replet de propostes que començarà aquest dissabte, 4 d'octubre, amb el Jakob Dinesen Trio, per acabar amb Black Cats Quartet el 30 d'octubre. I entre l'un i l'altre, un ventall ric que inclourà el quintet d'Isabel Floristan (9 d'octubre); una nova edició del "Joan Chamorro presenta...", aquesta vegada amb la trompetista Elsa Armengou; Francesc Capella, que vindrà en format de trio l'11 d'octubre; Mandaçaia (16 d'octubre); el swing de Professor Cunningham and His Old School (17 d'octubre); Marc Ayza Quartet presentant "The light" el 18 d'octubre, amb el debut de la vocalista i flautista Erin Corine; Rubén Bueno Quartet Plays Monk (el dia 23); el baixista Jordi Gaspar en format de trio amb "Reinici" (el 24 d'octubre) i Kompass, el dissabte 25 d'octubre.
D'octubre a juliol, l'espai del Club de Jazz, secció d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, és escenari d'uns 100 concerts, per la qual cosa, si bé el Festival Jazz Terrassa és sant i senya de l'entitat, cirereta del pastís i pedra angular, hi ha vida més enllà (i abans) d'aquest certamen. I la institució vol donar a conèixer aquest treball diari, setmanal, mensual, que durant l'any aconsegueix fites dignes de transcendir la frontera local i comarcal. Per al 6 de febrer es prepara una bomba jazzística: vindrà Scott Hamilton, llegendari saxofonista tenor estatunitenc. Hamilton pujarà a l'escenari de la Cava amb Ignasi Gonzàlez (contrabaix), Xavi Hinojosa (bateria) i Gerard Nieto (piano). A banda de Terrassa, l'intèrpret de Providence actuarà a València, Mataró, Girona i Lleida en una minigira.
La temporada
La temporada d'octubre a juliol alterna la presència d'artistes consolidats amb la del talent emergent, que continua constituint el fonament de la programació, tant l'estable com la "festivalera". Susanna Carmona, coordinadora de Jazz Terrassa, ha subratllat aquesta simbiosi entre l'aposta per l'escena local i projectes transnacionals com el de Jakob Dinesen que inaugurarà el dissabte la temporada. No en va, amb Dinesen es va contactar a través de Xavi Castillo, baixista terrassenc que ha treballat amb el saxofonista danès. "Mantenim els pilars de les temporades i el festival: mostrar l'actualitat del gènere en una escena, la catalana, molt viva reflectida en novetats discogràfiques, però també continuar amb músics de sempre, que han estat els tutors de la saba nova que sorgeix ara", ha apuntat Carmona. Amalgamar "músics de sempre amb nous valors" és un estendard que, amb les jam sessions, contribueix a renovar el personal, "perquè en la platea no sols es vegin cabells blancs". Les sessions dels dijous són moltes vegades l'imant per a noves generacions.
N'hi ma més. Jeremy Pelt, Deborah Carter, John Stowell i Jordi Farrés seran figures als cartells del novembre. John Stowell i Jordi Farrés, dues personalitats musicals de diferents generacions, estètiques i origens, s’uniran el 8 de novembre per compartir la seva passió per la guitarra i la música improvisada. Serà, segons el Club de Jazz, "un format íntim per acostar-se a aquest meravellós instrument i poder endinsar-se en el seu ventall de timbres i colors".
Al desembre, el col·lectiu The Dam Jawn, liderat pel guitarrista català Joan Fort, presentarà el seu tercer disc, amb la col·laboració especial del reconegut trompetista nord-americà Jeremy Pelt, que ha tocat amb llegendes del jazz com Ravi Coltrane, Roy Hargrove, Louis Hayes, Greg Osby i Cassandra Wilson. Pelt ha participat en quatre edicions al Festival Jazz Terrassa (2002, 2012, 2021 i 2024).
I més. Per primera vegada a Terrassa podrem escoltar Deborah Carter en formació de quartet. Carter és una vocalista de jazz modern que combina les influències clàssiques (Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan o Carmen McRae) amb l'èmfasi en la improvisació i el scat.
Acord amb la Fredi's Jazz Band
La presentació de la temporada estable de la Nova Jazz Cava ha servit també per anunciar un acord de la institució amb la Fredi’s Jazz Band, una big band de jazz amb joves talents nascuda de l'escola Municipal de música Frederic Mompou de Matadepera l'any 2015 i convertida actualment en associació musical. "La Nova Jazz Cava serà a partir d'ara el camp base de la Fredi's Jazz Band, el seu centre d'operacions", ha explicat Carmona. El director de la banda, Enric Alegre, ha assenyalat que l'acord, establert com un concepte de residència, donarà una empenta a la big band, que tindrà a la seva disposició la Cava per assajar tots els dilluns. A canvi, oferirà un parell de concerts durant la temporada. "Hem vist créixer a la banda i volem donar aixopluc a projectes interessants com aquest", ha afegit Carmona.
Sense plàstic
Estaven "entestats en no veure més plàstic a l'escenari". Per plàstic s'entén el conjunt d'ampolles d'aigua que moltes vegades inunda el terra a disposició dels músics. Lluís Rambla, veterà membre del Club de Jazz, ha informat del compromís de l'entitat de lluitar contra una imatge "que a tots en remou". Des del Festival Jazz Terrassa del 2024 ja no es veuen aquests recipients, substituïts per ampolles metàl·liques gràcies a la col·laboració de Taigua i l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT).
El festival
El Festival Jazz Terrassa arribarà a la 45a edició el 2026. L'estructura del certamen no serà molt diferent a l'habitual, però els organitzadors volen utilitzar la campanya de divulgació per indagar en l'essència d'un gènere que és molt més que un gènere. Es pregunten i volen preguntar precisament què és el jazz. Figures d'aquesta música universal s'ho han preguntat, amb resultats desiguals. No totes les reflexions han estat com la del contrabaixista i compositor Charles Mingus, que deia al respecte: "No ho sé. I no m'importa". Louis Armstrong indicava que "si has de preguntar què és el jazz, no ho sabràs mai". Duke Ellington el definia com "tot el que ha passat, tot el que passa i tot el que passarà". Enguany el festival segurament no podrà instal·lar un dels seus escenaris a la Masia Freixa, edifici en obres, i buscarà alternatives. El que sí mantindrà és "l'aposta per l'escena nova" i la col·laboració amb altres poblacions de la comarca.