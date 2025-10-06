El TNT arriba al 90% d'ocupació als espectacles de sala

La ciutat ha exhibit i viscut el seu costat més avantguardista amb la celebració d’un festival, el Terrassa Noves Tendències (TNT), que ha demostrat les possibilitats d’obertura i expansió de formats trencadors al gran públic. L’ocupació ha fregat el 90% als espectacles de sala, segons l’Ajuntament. El TNT es va inaugurar aquest dijous passat, 2 d'octubre, i es va tancar el dissabte amb una jornada d’aposta explícita per l’auditori familiar.
El TNT ha arribat enguany a la majoria d’edat. El festival d’arts vives ha presentat 19 espectacles, entre els quals set estrenes coproduïdes pel festival, en una dotzena d’espais diferents. El certamen ha inclòs tres propostes internacionals i tres peces dedicades al públic familiar, el dissabte a la plaça Didó, sota la marca TNT Kids. “Extraña alegría”, de Javier Hernando; “La fuerza de la gravedad”, de Martín Flores Cárdenas, i “Incendis”, de la companyia Ça Marche, es troben entre les propostes amb més èxit de públic. La instal·lació “Sirenes i robots”, de l’oceanògraf Joan Llort i el duo artístic Tarta Relena, fa rebre assistents en totes les sessions programades a la Sala Cúpula del Teatre Principal.
Dansa i foc
Una de les iniciatives de més volada en l’apartat d’activitats gratuïtes era “Down (single version)”, l’espectacle de dansa de Mélissa Guex, que va reunir uns 300 espectadors. Centenars de persones van seguir divendres al vespre “Incendis”, la instal·lació de Ça Marche que simulava un foc de grans dimensions al parc de Vallparadís amb llum, soroll i fum.
L’àrea municipal de Promoció Cultural assegura que, aun any més, el TNT ha apropat les arts vives contemporànies a públic no habitual gràcies al TeNeTast, un itinerari per a persones de més de 60 anys de la mà de Margarida Troguet i Elaine Grayling. Les places per a aquest recorregut es van exhaurir. Un itinerari semblant, per a joves, amb Cris Celada, va comptar amb la participació de nou espectadors. El festival va incloure també una jornada de professionals celebrada a la Nova Jazz Cava, on es van presentar les residències artístiques d’Atresbandes, Elena Carvajal, María Jurado, Quim Bigas i Rosa Romero.
"El balanç del TNT 2025 és molt i molt positiu, destacant la diversitat de les formes i gèneres de les peces que hem pogut gaudir durant aquests dies de festival i l’increment d’espectacles gratuïts per a tots els públics que han obtingut molt bona rebuda", diu Joan Salvador, tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural.
Per al regidor, "la qualitat inqüestionable de les propostes presentades demostren, un cop més, que l'escena híbrida està molt en forma. Els creadors, el sector i el públic decideixen anar més enllà dels codis escènics tradicionals i acudeixen amb fidelitat al festival, convertint-lo en un planter d'innovació i d’experiències transformadores que fa de Terrassa l’epicentre de les noves tendències escèniques i dels nous formats".