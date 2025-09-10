El veí de Terrassa que ha fet milers de fotos de natura amb el mòbil

Seran una cinquantena les fotos que Antoni Poch exhibirà a l’Ateneu Terrassenc a partir d'aquest dilluns vinent, 15 de setembre, però a aquest fotògraf que no es considera fotògraf li importen ben poc les xifres d’obres o peces de col·lecció, perquè també és col·leccionista d’objectes d’una altra índole que no venen al cas. Allò que considera important és el descobriment i la conscienciació sobre l’entorn natural, que no és tampoc entorn sinó part d’un tot del qual els humans en som una porció. “No soc fotògraf. Soc un aficionat a la natura que no anota o dibuixa el que veu, sinó que ho retrata per saber una mica més com funciona el món”. Antoni Poch capta l’instant per abastar la totalitat, i ho fa amb un telèfon mòbil.
Hi ha larves, papallones, ocells, també herbes. La major part de les fotos exhibides estan fetes al parc de Vallparadís. No cal anar més enllà. Aquest mestre de llarga trajectòria (té 80 anys) ja conreava “la didàctica en relació amb el món natural” en les seves classes, quan es va constituir la Associació de Mestres Alexandre Galí, de la qual era un dels membres més actius. Eren els anys vuitanta. Va néixer Pigot, un grup ornitològic ara integrat al Centre Excursionista de Terrassa (CET). “En tota la meva pedagogia ha estat essencial el contacte amb la natura. Crec que una exposició com aquesta segurament no serà útil per a especialistes, però sí per a la gent corrent”, diu Antoni Poch. Perquè aquest, el de la sensibilització, és el seu propòsit principal. Vol contribuir al fet que els seus congèneres apreciïn tant “l’extraordinària biodiversitat” que ens envolta com “la seva franca decadència”.
Poch té una segona residència a la Vall d’en Bas. Allà ha fet altres fotos que formen part de la mostra. Assegura que des de fa uns quaranta anys ha notat “una gran pèrdua de biodiversitat”, una depauperació “que va en augment”. El mestre recorda que, segons el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), aquesta pèrdua “se situa en el 25% en els últims deu anys”. Perquè no tot és parc natural protegit.
Som natura
Per tot plegat, mostrar aquestes fotos efectuades en els últims tres anys “podria semblar anecdòtic si no s’estén la consciència que som una sola natura, i tenim una sola salut”. Poch ha capturat milers d’instantànies en les darreres dècades amb el mateix interès, al principi amb càmera i des de fa uns anys amb un mòbil: “Convidar la gent a mantenir els ulls oberts cap a la resta d’éssers vius, per curiositat i per saber que som natura i que estem connectats amb tots els éssers vius. Som mamífers que depenem de l’entorn que ens envolta. No es tracta d’exposar una col·lecció d’imatges curioses, sinó d’anar més enllà per convidar altres persones a entendre que ens trobem en un moment crucial. Es parla molt de canvi climàtic, però no tant de la pèrdua de biodiversitat. Molts experts ja pronuncien l’expressió 'sisena extinció' i això no afavoreix la nostra espècie”. I què podem fer un cop descoberta aquesta diversitat? “Preguntar-nos què fem aquí, quina responsabilitat assumim, ser conscients de la cooperació entre espècies, superar la primera admiració del ‘què bonic!’. També hi ha parasitisme, però aquest és funcional”.
Antoni Poch col·labora amb les edicions del Bioblitz (períodes d’exploració biològica) que es desenvolupen al parc de Vallparadís. i que van néixer “per aconseguir el màxim d’identificació d’espècies”. Al parc en qüestió se n’han registrat 401, comptant flora i fauna, en 1.431 observacions. “Són poques espècies”, lamenta Poch.
Va captar un poll d’agró quan feia “com un crit demanant auxili”, imatge concebuda “com una alegoria”. Exposa una eruga al costat de la papallona en la qual es va convertir després de completar una metamorfosi que és “una meravella de la natura”. Però Poch fotografia també les anomenades “males herbes”, concepte que rebutja. “No hi ha males herbes. Tot té la seva funció. S’ha descobert la interrelació entre espècies que col·laboren entre elles; per exemple, per defensar-se de canvis de clima o d’insectes que les danyen. Hi ha un dinamisme tendent a l’equilibri. També ho ha fet l’homo sapiens, que a vegades de sapiens en té ben poc”.
Exposició i una xerrada
“Descobrint la biodiversitat del nostre entorn” és el títol d’un esdeveniment presentat pel Ateneu Terrassenc com “una exposició fotogràfica d’un treball de camp naturalista”. És una activitat inclosa dins del projecte Art Ateneu i serà inaugurada dilluns vinent, a les 19 hores, a la seu de l’ateneu, al número 2 del carrer de Sant Quirze, on romandrà fins al 17 d’octubre, en horaris de visita de 17.30 a 20 hores, els dilluns, els dimecres i els divendres. S’hi ha organitzat una activitat complementària: una xerrada amb Teresa Canyelles, biòloga i educadora ambiental al parc de Collserolla. Es farà el 2 d’octubre de 2025, a les 19 hores.