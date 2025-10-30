Talent egarenc al Maniatic Film Festival de València

La directora terrassenca Nerea Úbeda ha estat seleccionada amb el seu curtmetratge “Plastificados” per competir a la novena edició del Maniatic Film Festival de València, un dels principals festivals de cinema fantàstic de l’Estat. El certamen se celebrarà del 10 al 15 de novembre als cinemes ABC Park de València, i aquest any estrena un reconeixement especial: el de festival qualificat per als Premis Goya, el primer dedicat al gènere fantàstic que obté aquesta distinció.
El curtmetratge d’Úbeda, inclòs en la “Secció Nacional”, és una proposta de fantasia i thriller que aborda un tema tant actual com urgent: la contaminació marina provocada pels plàstics. La història comença amb un pescador que “engoleix un paquet de galetes i llança l’embolcall al mar, mentre espera que un peix mossegui l’ham. Però el que pica l’esquer no és exactament el que ell esperava”. “Plastificados” és una proposta molt necessària per denunciar la quantitat de plàstic que llencem al mar, narrada amb un alt nivell estètic i amb una denúncia que arriba a l’ànima.
En total, el Maniatic Film Festival ha rebut 682 curtmetratges de tot el món, dels quals només 28 han estat seleccionats —10 d’espanyols i 18 internacionals—, a més de cinc llargmetratges destacats en festivals com Cannes, Venècia o Sitges.
El certamen, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Cultura i la Diputació de València, consolida així el seu paper com a referent del cinema fantàstic i de gènere. El director del festival, Víctor Palacios, destaca que “entrar a la llista dels Goya ha estat un regal inesperat” i un reconeixement a “la feina feta durant aquests anys”.
Qui és Nerea Úbeda?
Nerea Úbeda, guionista i directora de 27 anys, es va graduar en Comunicació Audiovisual a la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH). En finalitzar la carrera, va viure als Estats Units i al Canadà, i això li va donar vivències per a continuar escrivint noves històries.
Més tard, es va especialitzar amb el màster en Direcció a l’ESCAC. Des de llavors, ha escrit i dirigit diversos projectes de curtmetratges i sèries que han estat seleccionats i premiats en diferents festivals i “labs” de desenvolupament.
Amb “Plastificados”, la cineasta terrassenca combina imaginació i compromís ambiental per llançar un missatge clar: el planeta no pot empassar més plàstic.