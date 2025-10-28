"Confiança ceça", per a pujar un cim 4.500 metres

A Daniel Risco i Xavi Heras els apassiona la muntanya, però fa uns anys no tenien clar si podrien recórrer els senders de Catalunya. I molt menys, si podrien intentar pujar un cim com la Punta Gnifetti, a 4.554 metres. El primer és sord-cec i el segon, cec. El documental Confiança cega mostra el recorregut que ambdós han fet al costat de l’equip de Muntanya Inclusiva del Centre Excursionista de Terrassa (CET) per fer accessible la muntanya a les persones amb ceguesa, baixa visió i baixa audició. “Per aconseguir-ho, necessitaran un canvi de mentalitat en la societat: tothom hauria de poder caminar sense barreres”, recull el documental.
El film, ideat i dirigit per Marta Ribera Graells i produït per Crisàlide Comunicació, s’estrenarà el 18 de novembre, a les 19 hores, al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló.
“La Marta és sòcia del Centre Excursionista des de fa molt de temps -explica Marc Malgosa, membre de la secció de Muntanya Inclusiva del CET-. Quan va descobrir la nostra secció, es va animar a venir a un parell de sortides i ens va acabar proposant la idea del documental. Per nosaltres va ser absolutament natural i benvingut”.
“L’objectiu del documental és visibilitzar i inspirar a persones, entitats i col·lectius a sumar-se i crear nous espais on poder practicar aquest esport independentment de les seves capacitats i, alhora, crear una eina pedagògica i cultural per promoure l’accessibilitat més enllà dels entorns urbans”, explica la directora. El film també reflecteix el treball col·lectiu que s’ha fet durant anys. Ambdós protagonistes van crear la secció de Muntanya Inclusiva del CET, que s’ha convertit en un referent pel que fa a la inclusió en l’entorn natural a Catalunya.
Els protagonistes expliquen durant el documental com, a partir de les necessitats que tenien en les sortides, van dissenyar barres direccionals més resistents, elements d’aprenentatge tàctils o un recull de vocabulari que els permet comunicar-se durant les caminades i avisar dels sots, les arrels o els desnivells que puguin haver-hi. L’evolució del grup, format per persones amb discapacitat sensorial i guies, els ha permès aventurar-se a l’ascens de la Punta Gnifetti, un cim a 4.554 metres als Alps Penins, entre Itàlia i Suïssa. Un repte majúscul en què van haver d’aprendre sobre alpinisme, seguretat i, sobretot, treball en equip.
“Arribats a dalt, va ser un moment súper emotiu, no només per a ells, sinó també per a nosaltres”, recorda Malgosa. Un objectiu pel qual van estar preparant-se pràcticament un any, i amb el qual van haver d’emprar 10 hores per a fer el cim. “Érem 12 membres a l’expedició, i els 12 vam arribar a dalt. Ens anàvem animant una mica entre tots, i així ho vam aconseguir. Al cim, tot van ser abraçades i emocions després de tant esforç i tanta preparació. Veure i sentir que ho aconsegueixes, val molt la pena”, relata Marc Malgosa.
Confiança cega es projectarà a partir del novembre en diferents festivals catalans i es farà un passi durant el desembre a la ciutat de Terrassa. El documental és una idea de Marta Ribera Graells, produït per Crisàlide Comunicació, amb la col·laboració del Centre Excursionista de Terrassa i el suport de la Federació d’Entitats d’Excursionisme de Catalunya i la Fundació Manuel Lao. Té una duració de 53 minuts i estarà disponible en català i en castellà. En ambdós casos, el documental comptarà amb àudio descripció per a persones cegues.