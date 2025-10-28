"OT" 2025 Gala 6: Guillo Rist, a la corda fluixa

La
gala 6 d'" Operación Triunfo" 2025 (121 minuts, els mateixos que dura l'episodi 4 d'Star Wars) va deixar aquest dilluns una de les nits més intenses d’aquesta edició. Va ser una vetllada amb un toc de nostàlgia —coincidint amb el 24è aniversari d’‘OT" 1 i el record emotiu de Chenoa a Àlex Casademunt— i amb vuit actuacions força exigents. Tot i que no totes van brillar igual, aquesta nova entrega del "talent show" musical va deixar moments destacats i una recta final plena de tensió.
En
Max, en la seva segona nominació, va obrir foc amb “You will be found” i una escenografia envoltada de boira. Emoció, sentiment i alguna irregularitat tècnica que no van impedir que Chenoa li digués: “Quan facis un musical, aniré a veure't". Lucía Casani, també repetint com a nominada, va guanyar-se el suport del públic amb “Tu falta de querer” i va acabar sent la salvada de la nit, amb el 69,5% dels vots.
En Max i la Lucía Casani
José Irún / Prime Video
El terrassenc
Guillo Rist va estar a la corda fluixa. Arribava a la gala 6 després de setmanes sobresortint. En aquesta ocasió, va fer parella amb Olivia per interpretar “El principio de algo”, un tema aparentment senzill però ple de trampes vocals. Ja als assajos, Noemí Galera els havia advertit: “Esteu ofegats tota l'estona.” I Chenoa ho va resumir en directe: “El hàndicap d'aquesta cançó és no morir ofegats en l'intent".
L'egarenc, que va reconèixer haver-se sentit durant la setmana en “una muntanya russa d’emocions”, va mostrar-se més irregular de l’habitual i això li va passar factura. El
jurat, de fet, va ser més exigent del que és habitual amb ell. Guille Milkyway li va retreure falta de seguretat i inestabilitat en l'afinació. "T'hem vist una mica perdut", li va dir, just abans de proposar-lo per abandonar l'acadèmia. Ara bé, la seva trajectòria –que el públic va premiar, col·locant-lo entre els tres favorits–, va pesar a l’hora de la decisió final: els professors el van salvar i li van permetre continuar una setmana més dins del programa. Encara que aquesta vegada va suar per mantenir-se, la seva versatilitat, treball i capacitat d'adaptació continuen sent el seu millor salvavides.
El terrassenc va posar una cara de certa preocupació i inquietud mentre Milkiway el nominava. Era com aquell alumne avantatjat a qui els professors li posen sempre notes altíssimes, però que un dia es veu castigat amb un suspens i no se'n sap avenir. Tranquil, Guillo, que només va ser un toc d'atenció. De fet, el van salvar "ipso facto". L'egarenc s'ha convertit, després de l'expulsió de Max, en l'únic català que queda en competició.
No va tenir la mateixa sort la seva parella,
Olivia, que va acabar la nit com una de les dues nominades finals juntament amb Laura Muñoz, que va rebre crítiques per falta de química escènica en la seva defensa del tema "Diamonds" a duet amb María Cruz. La canària també va ser posada en dubte pel jurat, però va aconseguir creuar la passarel·la gràcies als vots dels seus companys, un "moment pissarres" molt comentat a xarxes pel nom que va escriure en Crespo, oblidant-se de l'Olivia –qui alguns creien que podia ser més que una amiga– i apostant per la seva "bestie" María Cruz.
La Cristina va interpretar l`eurovisiva "Je me casse"
José Irún / Prime Video
El de Lucena va ser dels més aplaudits de la vetllada amb un “Can’t hold us” potent i exigent que el va deixar sense aire, però encantat. "Tinc la boca feta un drap, Chenoa, però estic contentíssim", li va dir a la presentadora. També va destacar
Cristina, que va interpretar l'eurovisiva "Je me casse", i el duet de Guille Toledano i Claudia Arenas amb "Dos gardenias" i el piano en directe de Manu Guix, un número en què l'alcantina va estar especialment encertada.
Tinho i Téyou van intepretar "Agua" amb delicadesa i sensibilitat i el gallec va rebre un dels regals que més esperava pocs minuts abans de celebrar el seu aniversari. Es va convertir en el favorit del públic la vigília del dia que compleix 22 anys.
En Tinho va convertir-se en el favorit del públic
José Irún / Prime Video
Ana Mena i Abraham Mateo van actuar com a artistes convidats, presentant una versió en bona part acústica del seu èxit "Quiero decirte". I Chenoa va tancar la nit amb una sorpresa molt esperada: l’ anunci oficial de la gira d'"Operación Triunfo" 2025.