Lildami i Sr. Chen reprenen el vol: el duet vallesà torna amb nova cançó

El cantant terrassenc Lildami i el productor, músic i raper rubinenc Sr. Chen tornen a treballar plegats. Els fans de Damià Rodríguez i Martí Mora podran gaudir de nou de la seva connexió en un nou tema que veurà la llum ben aviat i del qual ja s’ha pogut sentir un primer fragment que combina ritmes urbans i una energia intensa i festiva.
El Sr. Chen, que havia estat l’home darrere del so de Lildami, produint bona part dels seus temes i acompanyant-lo en gairebé tots els directes, es va traslladar fa uns anys a Madrid, cosa que els va portar a un distanciament professional. Dimarts, però, el terrassenc va fer públic a les xarxes socials que feia mesos que s’estaven veient de nou i demanava els seus seguidors que agafessin el passaport per preparar-se per a un viatge que “està a punt de començar”.
Només un dia després, el cantant terrassenc ha sorprès la seva comunitat amb un vídeo en què es llança en paracaigudes a Califòrnia; un vídeo que comença amb els nervis de Lildami per l’aventura que està a punt de viure i que acaba amb el cantant egarenc saltant d’una avioneta mentre se sent part de la nova cançó feta amb el Sr. Chen, qui hi canta. El tema, segons ha anunciat Lildami, sortirà la setmana vinent i marca el primer pas de la renovada col·laboració entre els dos joves vallesans.
Tot i que feia temps que no treballaven junts de manera regular, la veritat és que el Sr. Chen ja havia participat en l’últim disc de Lildami, “Bentornat”, que es va publicar el passat 2 de maig, produint i co-component dues cançons: “El ball de la civada” i “Prudenci Bars”. A més, durant el concert de presentació de l’àlbum el 9 de maig a la Sala Rasa 64 de Terrassa, el Sr. Chen va pujar a l’escenari per interpretar alguns “hits” antics com “Pau Gasol” i “Tu també moriràs”. Ara torna a posar veu a un nou senzill del terrassenc.