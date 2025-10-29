Morir-se té un preu

La Factoria Cultural de Terrassa acull diumenge, a les 18 hores, “Mesures extraordinàries”, una comèdia negra sobre la mort protagonitzada per Mercè Arànega, Francesc Ferrer i Mia Sala-Palau. L’espectacle està escrit i dirigit pel prestigiós tàndem format per Carmen Marfà i Yago Alonso, que són creadors teatrals d’èxit, i combina un estil còmic naturalista i directe per explorar els rituals, la pèrdua i el preu d’acomiadar-se, tot oferint una mirada crítica i alhora afectuosa que promet captivar el públic.
La història se centra en el Toni, que ha perdut el pare però no pot pagar el funeral. Amb l’ajuda de la seva filla Emma, idearà un pla per enterrar-lo pel seu compte sense que la seva mare, Aurèlia, ho descobreixi. A través dels seus personatges, l’obra aborda els lligams familiars, els conflictes entre generacions i la dificultat de dir adeu amb dignitat, combinant humor, crítica i emoció.
A més del costat financer, l’espectacle reflexiona sobre la dignitat, el llegat dels pares i com els retornem tot allò que ens han donat. Mostra com els rituals poden unir les famílies: perquè al final, serà la mort de l’avi el que els unirà?. Alhora, posa de relleu les diferents maneres de viure i afrontar la pèrdua segons l’edat. Una comèdia que fa riure, emocionar-se i pensar sobre un tema universal: com acomiadar-se amb sentit.
Els qui l’han vist destaquen la versatilitat de Francesc Ferrer, l’eficàcia de Mercè Arànega fins en els papers més petits i la presència equilibrada de Mia Sala-Palau, que encarna la veu més assenyada i reflexiva de l’obra.
L’obra mostra com cada generació viu la mort amb humor i crítica social
“Mesures extraordinàries” pren com a punt de partida “Instruccions per enterrar un pare”, una obra que va veure truncat el seu recorregut als escenaris a causa de la pandèmia. Els autors han decidit donar-li una segona oportunitat i rescriure-la amb un nou repartiment i un altre títol, fent-ne una proposta que, amb un toc d’humor àcid, tracta temes universals com la mort i el negoci de les funeràries. Segons els seus creadors, l’obra planteja una qüestió provocadora: “Si ja és difícil afrontar la vida, com podem pagar la mort?”. A partir d’aquesta idea, l’espectacle aborda les dificultats que moltes famílies troben per sufragar les despeses d’un funeral i, al mateix temps, convida a reflexionar sobre la manera com cadascú s’enfronta a la mort segons l’edat i l’experiència vital.
El tàndem creatiu Carmen Marfà i Yago Alonso
La trajectòria de Carmen Marfà i Yago Alonso avala la seva capacitat de captivar el públic amb un humor intel·ligent i proper, tant en el teatre com en l’audiovisual. Són els autors de l’aclamada obra “La Presència”, que va triomfar al Teatre Villarroel i tornarà al Teatre Borràs el 2026. També han creat l’exitosa comèdia “La Pell Fina”, que ha acumulat quatre temporades a Barcelona, gires per Catalunya i una estada a Madrid, a més de diferents nominacions a premis; i han rebut reconeixement de crítica amb “Ovelles”, una proposta guardonada que va deixar empremta. A més del teatre, Marfà i Alonso han escrit i dirigit la websèrie “El Ramon de les Olives” i formen part de l’equip de guionistes de la pel·lícula de Javier Ruiz Caldera “Wolfgang, extraordinari”, demostrant la seva versatilitat en diferents formats i llenguatges audiovisuals.
L’escenografia de “Mesures Extraordinàries” va a càrrec d’Enric Planas, el vestuari d’Ariadna Julià i la música de Jordi Marfà. Una peça teatral que condensa humor i crítica social en 80 minuts.
Les entrades per veure l’obra a Terrassa, diumenge a les 18 hores, encara es poden trobar al web de LaFACT i oscil·len entre els 22 i els 25 euros.