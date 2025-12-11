Tothom vol veure i sentir "Tosca" a Terrassa

Va haver-hi desajustaments, per descomptat, però per a això serveixen els assajos generals. L’Associació Òpera Terrassa (AOT) ja té preparades les dues funcions de “Tosca” que amb tanta cura ha treballat en les últimes setmanes i que posarà en escena aquest divendres i aquest diumenge al Teatre Principal, amb ple absolut els dos dies. Aquest dimecres al vespre, l’assaig general va fregar el ple. Amb Miquel Ortega com a director musical i Juan Carlos Esteve com a director escènic, l’òpera “Tosca” es representarà aquest divendres a les 20 hores, i diumenge, a les 18, al Principal.
Es va haver de substituir a última hora a la persona encarregada dels sobretítols i es va registrar un problema en el subministrament d’un parell de camises, que els organitzadors de l’esdeveniment van haver d’anar a comprar poc abans de la funció i caracteritzar-les amb una cosa similar a la sang, perquè tacades de vermell havien d’estar per a aquesta obra. Aquests van ser els desajustaments, peccata minuta en un desenvolupament sense més incidències que va transcórrer d’una tirada. En molts assajos generals els directors detenen la funció per encaixar peces o esmenar defectes, però en el cas de “Tosca” no va ser així.
L’obra compta amb una terna de gran nivell: Laura del Río, Nacho Guzmán i Jorge Tello
Tot preparat, doncs, per a les dues representacions de la magna obra de Giacomo Puccini que Òpera Terrassa desplegarà amb l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT48) al Teatre Principal, amb una posada en escena que aplegarà unes 70 persones.
Poder
L’adaptació de l’obra porta per subtítol “Poder, gelosia i traïció” i està ambientada en els anys immediatament posteriors a la fi de la Segona Guerra Mundial. Compta amb una terna de protagonistes d’alt nivell: Laura del Río (Floria Tosca, la cantant), Nacho Guzmán (el seu amant pintor Mario Cavaradossi) i Jorge Tello (el malvat cap de policia Barón Scarpia). A més de l’OCT48, hi participaran les veus del cor Òpera Terrassa i el Cor de Veus Blanques del Conservatori de Terrassa.
“Tosca” és una òpera en tres actes de Puccini sobre un llibret italià de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa, basat en el drama “La Tosca” de Victorien Sardou. Barreja amor, intriga, violència, passió i mort i es va estrenar al Teatro Costanzi de Roma el 14 de gener de l’any 1900.