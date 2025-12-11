Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 12, 13 i 14 de desembre

Encara que moltes entitats escalfen motors per bolcar-se en les cites nadalenques, aquesta preparació no fa decaure l'activitat cultural a Terrassa aquests dies. A continuació us oferim una dotzena de propostes de signe molt divers, de les taules rodones als concerts musicals. És normal que algunes es desenvolupin en aquestes dates. Altres es podrien dur a terme en qualsevol època de l’any.
Homenatge
Tribut a la banda Supersubmarina, amb la formació Cientocero. A la Sala Rasa 64, aquest divendres, a les 22 hores.
Una estrella
El reconegut trompetista nord-americà Jeremy Pelt torna a Terrassa, aquest cop com a convidat del col·lectiu The Dam Jawn. A la Nova Jazz Cava, aquest dissabte, 13 de desembre, a les 21.30 hores.
Música al matí
Matinal musical a l’Ateneu Terrassenc. Aquest dissabte, a les 11 hores.
Country
La irlandesa Mary Hoey porta el seu country a la Sala Legends, a la carretera de Montcada, aquest dissabte, a les 22.30 hores.
El misteri
Acte sacramental, musical i teatral: "De la Sibil·la al Messies de Händel", amb textos de mossèn Antoni Deulofeu. Inclòs als actes del Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara. Amb les interpretacions de Merche Handrich, Laia Camps i la capella del Priorat de Santa Maria. Joan Martínez Colás n'és el director. Aquest dissabte, a les 20 hores, a l'església de Sant Pere.
Disco
Sessió de disco i funk amb Dj Gordon. Al Cafè de l’Aula. Dissabte, a les 22.30 hores.
La dansa
Espectacle de dansa amb “El Trencanous”, amb ballarins del PAR en Dansa, a LaFACT. Dissabte, a les 18 hores, i diumenge, en dues sessions: a les 12 i a les 18.
El circ
Circ al programa La Gradeta del Tub, a Tub d’Assaig 7,70 (carrer de Sant Leopold, 63, nau 12 del carreró). Primer, Tastet Pistolet i, a continuació, “Un clásico”, de César Pons, aquest dissabte a partir de les 18.30 hores.
Un taller tèxtil
Taller familiar especial de Nadal, “Crea una il·lustració de moda nadalenca”, al Museu Tèxtil. Diumenge, a les 11.30 hores.
Novel·la negra
Crim i Misteri, Festival de Novel·la Negra que comença aquest divendres a la BCT. Per a dissabte, el gruix del programa amb debats a l’Auditori a partir de les 10.15 hores.
A les portes de Nadal
Actuació de Coros Rocieros de Terrassa, organitzada per la Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa (CEAT), dins del cicle Sons de Nadal. Aquest divendres, a les 18 hores, a la plaça de la Torre del Palau
Més sons
En el marc del mateix programa, recital de la Massa Coral de Terrassa. Amb direcció d’Arnau Collado, aquest dissabte, a les 18 hores, a l’atri de l’Ajuntament, al raval de Montserrat.
Tercera aportació
Rosa Maria Ribera dirigeix el Cor Montserrat en l’actuació d’aquest dissabte, a les 19 hores, també a l’atri de l’Ajuntament. I també, al cicle Sons de Nadal.