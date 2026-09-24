Encara podeu veure "Forrest Gump" a Terrassa

"Forrest Gump" és el primer dels quatre últims films d’aquest any programats dins del cicle de sessions mensuals de Filmoteca del Cinema Catalunya. Aquest dijous, 24 de setembre, a les 21.30 hores, es projectarà la famosa pel·lícula de Robert Zemeckis, protagonitzada per Tom Hanks, en versió original subtitulada. La següent cita serà amb "Metropolis", el 29 d'octubre. Les dues últimes propostes seran "Gran Torino" (19 de novembre) i "Fargo". Aquesta projecció tancarà el cicle el 17 de desembre.
El Cinema Catalunya comença aquest dijous, 24 de setembre, el darrer cicle de sessions de Filmoteca d’aquest any. Seguint amb la línia d’aquestes projeccions, la sala municipal ha programat quatre pel·lícules del tot simbòliques per al públic cinèfil, amb una sessió cada mes entre setembre i desembre. La primera d’elles serà aquest dijous, a les 21.30 hores, quan el cinema del carrer Sant Pere projectarà "Forrest Gump" en versió original subtitulada en castellà. La cinta dirigida per Robert Zemeckis i protagonitzada per Tom Hanks va guanyar fins a sis premis Oscars l’any 1994.
Les sessions de Filmoteca continuaran amb una proposta molt especial a finals d’octubre. En aquest cas, pocs dies després de Les 12 Hores Fantàstiques, es projectarà "Metropolis", dirigida per Fritz Lang el 1927. Aquest film històric, considerat un dels primers llargmetratges futuristes i de ciència ficció, es podrà veure el dijous 29 d’octubre, com sempre a les 21.30 hores i en versió original subtitulada en castellà.
Per a la sessió del mes de novembre es programarà un film dirigit per un dels cineastes més prolífics dels últims temps. Clint Eastwood presentava l’any 2008 "Gran Torino", cinta que desprèn un missatge carregat de crítica social. Per últim, la sessió de desembre també servirà per reviure el visionat d’un gran film: "Fargo", l’obra mestra dels germans Coen guanyadora de dos premis Oscar el 1996.
Mitjana d'assistència
Les vetllades de Filmoteca se celebren un cop al mes al Cinema Catalunya, sempre en dijous i, per norma general, a les 21.30 hores. Al llarg dels últims tres anys la mitjana d’assistència no ha parat de créixer i actualment cada sessió acostuma a comptar amb un centenar d’espectadors. "Tot plegat acaba creant una atmosfera única, inigualable, amb l’oportunitat de veure a la gran pantalla films molt aclamats per a totes les persones amants del setè art", subratllen els responsable de la sala municipal.
El nom d’aquestes sessions prové de l’acord de col·laboració entre l’equipament terrassenc i La Filmoteca de Catalunya, que té l’objectiu de promoure el patrimoni fílmic pels cinemes del territori. Totes les sessions són en versió original subtitulades en castellà i el preu de l’entrada, al caure en Dia de l’Espectador, és de 4,20 euros. Els tiquets es poden adquirir a taquilla o també, de forma anticipada, a la web del Cinema Catalunya.