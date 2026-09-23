La nena que arriba a la Lluna: "És un àlbum tendre i delicat amb tocs d'humor deliciosos"

La llibreria Synusia de Terrassa viurà aquest dijous, a partir de les 19 hores, la presentació del llibre "Una nena a la Lluna", editat per Babulinka Books, amb la presència de l'autor del text, el terrassenc Pep Puig, i l'il·lustrador, Joan Badia. En l'acte participarà també Mar González, editora.
La proposta inclourà música i un debat sobre la llibertat en la literatura infantil, així com reflexions sobre el procés creatiu d'escriptura, el treball d'il·lustració "i la feina col·lectiva per materialitzar un sentiment o una sensació". L'activitat forma part de la programació de la quarta edició de la Fira del Llibre en Català a Terrassa.
Segons els organitzadors, la prosa poètica de Pep Puig presenta "un àlbum tendre i delicat amb tocs d'humor deliciosos". L'espontaneïtat del traç de Joan Badia, a l'estil dels ninotaires, "toca el cor".
Premiat
Pep Puig (Terrassa, 1969) va guanyar el Premi Jove Talent Fnac amb la seva primera novel·la, "L'home que torna". Després va publicar "Les llàgrimes de la senyoreta Marta", el recull de contes "L'amor de la meva vida de moment (L'Altra, 2025) i "La vida sense la Sara Amat", que va guanyar el premi Sant Jordi de novel·la l'any 2015 i s'ha traslladat al cinema. El 2020, Puig va publicar la seva primera novel·la de gènere juvenil, "Caminant junts per la lluna", que va obtenir una nominació al premi Llibreter. "Una nena a la Lluna" constitueix el seu primer àlbum il·lustrat.
Joan Badia és arquitecte per la ETSAV des del 1994, amb més de 25 anys en el sector de l'urbanisme, amb projectes de grans dimensions. Tot i això, "el seu esperit sempre ha estat més proper a l'art de la il·lustració", amb tímides incursions fins ara en narratives juvenils. El llibre que es presenta a la Synusia és el seu primer treball personal en el món editorial.