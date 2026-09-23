Medalla d'Honor de Terrassa a títol pòstum per al músic Joan Casals

Cultura i Espectacles

La cerimònia de lliurament tindrà lloc a l'Ajuntament el proper dijous 1 d'octubre i inclourà una actuació del Cor Montserrat

  • Joan Casals, pedagog i organista -

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Publicat el 23 de setembre de 2026 a les 13:24

L'Ajuntament de Terrassa lliurarà la Medalla d’Honor de la ciutat, a títol pòstum, a Joan Casals i Clotet, destacat músic, pedagog, organista titular de la Catedral del Sant Esperit i fundador i exdirector del Cor Montserrat. L'acte solemne tindrà al saló de plens del consistori aquest 1 d'octubre.

L'agrupació coral que va dirigir durant 40 anys interpretarà una peça musical durant la celebració de la cerimònia, que començarà a les 19 hores. Joan Casals i Clotet, nascut l'any 1945, va traspassar el 2 d'octubre del 2025. Poc després de la seva desaparició, el plenari municipal va aprovar concedir-li la Medalla d'Honor de la Ciutat per unanimitat, homenatge local que es durà a terme gairebé un any després del traspàs.

Al novembre del 2020, Joan Casals va rebre el premi "Músic de l'Any a Terrassa 2019", que li va ser atorgat per Enfoc Musical. Li ho van lliurar un any després a causa de la pandèmia. Casals tocava l'orgue a la misa del migdia de la catedral del Sant Esperit, i, a la sortida, un petit grup de persones i familiars el van rebre i li van donar el guardó, atorgat "com a director i fundador del Cor Montserrat durant 40 anys", i també per "la seva trajectòria artística com a organista i la seva tasca acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona".

Als 9 anys

Tota la seva vida va estar vinculada a la música. Als 9 anys va ingressar a l'Escolania de Montserrat, on fou alumne del mític Irineu Segarra. Uns anys després va ser deixeble de l'organista Montserrat Torrent, i va acabar els estudis d'orgue al Conservatori de Barcelona amb matrícula d'honor. L'any 1965, Casals esdevingué organista titular i responsable musical de la Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa.

L'any següent fundava el Cor Montserrat d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals, que va dirigir durant 40 anys. El 1975 es convertia en professor titular de la UAB. A més, Casals va ser president de l'Associació Catalana de l'Orgue (1992-1996) i de l'Escola de Pedagogia Musical. Com a organista baix continu o solista va actuar amb moltes orquestres, entre elles la Simfònica de Barcelona i la Nacional d'Espanya, i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Generós, treballador incansable, el seu activisme cultural abastava també l'organització de cicles de grans concerts.

 

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