Proposta a Terrassa: "Prohibit no jugar"

Terrassa torna a ser referent en arts escèniques d'avantguarda. El cultiu de les arts vives i els nous formats ja indueix al joc escènic, però aquesta vegada l’apel·lació és més directa: “Prohibit no jugar”. Aquest és el lema del Festival Terrassa Noves Tendències (TNT), que arriba enguany a la seva 19a edició i que donarà el tret de sortida aquest dijous, 24 de setembre, amb un programa de 18 propostes fins dissabte vinent. Un dels fronts oberts, “TNT a les places”, reforça precisament un dels objectius essencials del projecte del 2026: fer-se visible (més) a la ciutat amb una crida “a sortir de casa per baixar a jugar, ballar, respirar o deixar-se portar”. Enguany torna La Chachi amb el seu flamenc de biaix irreverent i l’exfutbolista Checho Tamayo presenta “Oxímoron”, una peça participativa que desdibuixa les fronteres entre l’art i l’esport.
Amb “TNT a les places”, la principal novetat d’enguany, el festival vol traslladar les arts vives a la via pública per a arribar a nous públics “i convertir la ciutat en un escenari compartit”. El vincle amb el lema del TNT del 2026 és clar. Quan es parla de prohibir no jugar s’al·ludeix “a un joc de paraules per combatre l’apatia del present i interrompre la normalitat”, indica Marion Betriu, directora del festival. Es reivindica el joc “com una manera d’imaginar altres mons i d’obrir noves formes de relació amb el nostre entorn”.
De les 18 propostes, tant d’artistes emergents com de consolidats, hi ha cinc estrenes sorgides del programa de residències del propi TNT, diverses propostes internacionals i sis espectacles gratuïts en l’espai públic. Les obres de pagament tenen preus que van dels 4 als 15 euros.
El festival conté una iniciativa, el TeNeTast, que ofereix una experiència singular al públic de més de 60 anys. Inclou la participació en un itinerari de sis espectacles, amb contextualització abans de cada funció, visionat de l’espectacle i debat amb una breu conversa amb els artistes després de la funció. Les obres que formen part d’aquesta experiència són “(cau)”, de Quim Bigas; “Taranto aleatorio”, de La Chachi; “El discurso”, de Rosa Romero; “La luz del lobo no pesa”, d’Aurora Bauzà i Pere Jou ; “KMS of resistance”, de Mehdi Dakhan, i “Clap & Slap”, d’Agniete Lisickinaité i Igor Shugaleev.
El programa d'aquest dijous, 24 de setembre
La de Quim Bigas és una de les cinc estrenes del TNT corresponents als projectes desenvolupats en el programa de residències del festival. L’espectacle obrirà el certamen aquest dijous, a les 18 hores, al Teatre Principal (15 euros) i repetirà aquest dissabte, a les 12, al mateix escenari. La proposta escènica, “(cau)”, surt d’una acció senzilla “i pren forma d’exercici mig lúdic, mig coreogràfic, en què els cossos intenten amagar-se (malament) rere tota mena d’objectes i materials”. La reflexió: “Nos busquem refugi en temps de crisi?”. Tots hem volgut desaparèixer alguna vegada, per vergonya, per por “o simplement per regalar-nos un moment de pau”.
“Granotes al cel, aigua a la terra!” omplirà aquest dijous (18.30 hores) la plaça de Can Roca i aquest divendres (19 hores), la Plaça Vella, d’un conjur de la Banda esfèrica “per regirar els elements d’un món capgirat”; com una dansa de la pluja.
A les 19.30 hores, LaSADCUM presentarà "Verafter" a Tub d'Assaig 7'70. La companyia torna a utilitzar el llenguatge coreogràfic per posar sobre la taula les contradiccions i incomoditats del món digital.
A les 21.30 hores, "Angelical", de María Jurado, al Teatre Alegria. Peça híbrida sobre els àngels, figures cada dia més presents en l'ideal de les societats contemporànies, segons María Jurado. La seva proposta és un sol escènic "que s'interroga críticament sobre l'àngel com a figura ambigua i problemàtica, i com a condensació de tota una sèrie de valors (harmonia, puresa, perfecció) que, paradoxalment, com més avança el pessimisme, més sembla que es tornen a posar de moda".
El programa de divendres, 25 de setembre
De 12 a 14 hores, Jornada Pro, reservada per a professionals, a la Nova Jazz Cava.
A les 16.30 hores, "El discurso", de Rosa Romero, al Teatre Principal, reflexió sobre el so inarticulat.
A les 17 hores, Adrià Sánchez-Campo desplega "La presencia", al CCA El Corralito.
A les 18 hores, a la plaça de la Cultura, "Oxímoron". El colombià Checho Tamayo era futbolista. Amb “Oxímoron”, dirigeix una peça participativa que desdibuixa les fronteres entre l’art i l’esport. Què es podrà veure divendres i dissabte (a les 18 hores les dues cites) a la plaça de la Cultura i la del Vapor Ventalló, respectivament? Futbol i dansa, o potser més coses, perquè Tamayo converteix el futbol en dansa i la dansa en futbol, convidant a anar més enllà dels estereotips i les dualitats. Les dues disciplines són formes d’expressió corporal, però també maneres de comunicar-se. Per a Tamayo, la pilota va ser l’únic mitjà que el seu context natal li va oferir quan era nen. Amb el futbol va travessar fronteres, com ara.
A les 18 hores, La Chachi. María del Mar Suárez és La Chachi, l’artista que va sorprendre el públic a l’edició del 2023 amb “Los inescalables Alpes, buscando a Currito”. Torna al TNT amb “Taranto aleatorio”, que neix de la conversa entre la veu i el cos “i segueix el seu curs capriciós i erràtic” en una proposta flamenca irreverent amb la interpretació de la pròpia directora i de Lola Dolores. Les veïnes surten a prendre la fresca i, mentre mengen pipes, es pot encendre l’espurna de l’atzar i l’encís. De la cadència es passa a la frase, del gest al compàs. Cos en alerta, contagi, talons picant a terra, mans obrint-se per trobar el camí de la màgia d’un pal flamenc, el taranto, sec, nu, nascut de la pena a la mina. De la inflamació al silenci. L’espectacle, gratuït, es podrà veure aquest divendres, a les 18 hores, a la Casa Alegre de Sagrera i dissabte, a les 19, a la plaça de l’Assemblea de Catalunya.
A les 19 hores, Rosa Romero, de nou al Principal, amb "El discurso".
A la mateixa hora, la Banda Esfèrica amb el seu espectacle a la Plaça Vella.
A les 19 hores, María García Vera presenta "La vía láctea" al Vapor de Prodis. Es tracta d'un solo a la cerca d’un camí de llibertat, una mena de conferència performativa esquitxada d’humor. La peça s’aparta de la solemnitat per endinsar-se en un terreny d’improvisació i immediatesa a través del cos, la paraula i la imaginació. L’artista salta de començament en començament, “des de l’inici d’una idea a l’inici d’un camí, d’una acció o d’una emoció”. Pot fer riure o incitar a la reflexió, o despertar l’impuls de començar de nou.
A les 20.45 hores, "Impossible imaginar res", de la companyia Atresbandes, al Teatre Alegria. Espectacle teatral que converteix l'escena en un joc en temps present.
A les 20.30 hores, "La luz del lobo no pesa", al torrent de les Bruixes, al parc de Vallparadís. “La luz del lobo no pesa” és una instal·lació d’Aurora Bauzà i Pere Jou amb Jou Serra. Tot ve d’Alonso Lobo, compositor renaixentista que a finals del segle XVI va escriure una sèrie de composicions vocals sense paraules, amb la intenció que fossin escoltades a les fosques durant els oficis de la Setmana Santa. La instal·lació, musical i lumínica, amb la poètica difractiva del làser i la creació d’una escultura suspesa a l’aire, s’obrirà a les 20 hores. A les 22.30 comptarà amb les veus en viu del Cor Montserrat. Després continuarà sonant i il·luminant el parc fins a mitjanit.
El programa de dissabte, 26 de setembre
A les 12 hores, i al Vapor de Prodis, "El laberinto se mueve", de Macarena Recuerda. Instal·lació per a públic infantil que convida l’espectador a perdre’s, explorar i deixar-se portar a través del tacte, la música i la llum. L'espectacle es repetirà a les 16 hores.
A les 12 hores, de nou "(cau)", de Quim Bigas, al Principal.
A les 12 hores, "Supreema", de la companyia Peti-suis, a l'associació El Corralito.
A les 13 hores, “KMS of resistance”, del coreògraf Mehdi Dahkan. Convida a una reflexió sobra la respiració com a forma d’expressar la resistència “davant d’un règim opressor i autoritari”; com a base que desborda la intimitat i esdevé experiència compartida en un intens exercici físic de dansa. Sense eslògans, però sabent que tots estem units perquè tots respirem. S’inspira en l’aïta, un gènere de cant popular que servia per transmetre missatges durant el Protectorat Francès del Marroc. L’obra transforma la respiració en el fonament d’un treball rítmic i coreogràfic. Es representarà en una única funció, a la Masia Freixa.
A les 16, de nou, "El laberinto se mueve".
A les 17 hores, “Volvamos al baile”, d’Inka Romaní, la recuperació d’una dansa “que va sobreviure al franquisme oculta en el cos de les àvies”: el fandango d’Aiora, de la Vall de Cofrents. De vegades, diu el festival, els gestos més arriscats es troben en el passat. La representació es farà a la Casa de la Música.
A les 18 hores, "Oxímoron", de nou, aquest cop a la plaça del Vapor Ventalló.
A les 18 hores, Elena Carvajal presenta "I was told not to make eye contact with Tom Cruise", a l'ESCAC.
A les 19 hores, La Chachi, amb "Taranto aleatorio", a la plaça de l'Assemblea de Catalunya, a la Maurina.
A les 20 hores, el Teatre Alegria acollirà “Clap&Slap”, coreografia d’Agniete Lisickinaite (de Lituània) i Igor Shugaleev (de Bielorússia) , un diàleg directe i contundent sobre el risc, la llibertat i les diferències amb el rerefons de la guerra d’Ucraïna.
A les 22 hores, “Zero”, de Manuel Rodríguez. És una creació travessada per la mort de la mare de l’artista. L’obra, que es representarà al Teatre Principal, és una peça introspectiva i intensa.