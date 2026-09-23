La "visita" de Picasso a Terrassa: "Va canviar la manera de veure la pintura"

La Sala Paüls de Terrassa reprèn el seu cicle de tertúlies de cada últim dijous de mes. Alain Moreau, investigador i crític d’art, serà aquest 24 de setembre el protagonista d’una ponència sobre Picasso. Moreau és especialista en el pintor d’origen malagueny. Potser és el millor expert en l’obra d’un dels artistes més importants de la història. La conferència tindrà lloc al bar Culla a partir de les 19.30 hores.
“Jo no busco, jo trobo!”, deia el pintor, qualificat de “personatge creador inquiet, valent i treballador, investigador de tècniques, recercador incisiu i trobador estilístic” pels organitzadors de la tertúlia. Picasso “va canviar la manera de veure la pintura i l’art en general”, impulsant nous corrents, amb maneres trencadores de mirar la realitat, infringint convencions, “aconseguint representacions innovadores, com el cubisme, tant en tècniques pictòriques com escultòriques”.
Hi ha, però, molts aspectes de Picasso “que no coneixem ni ens imaginem”, i Moreau en parlarà. L’erudit sosté que “Les senyoretes d’Avinyó” (1907) no es van inspirar en l’art africà, sinó en el romànic català. El títol no feia referència a la població occitana, sinó al bordell situat al carrer d’Avinyó de Barcelona que el pintor freqüentava. Moreau també reivindica que el “Guernica” està influenciat per la matança de Màlaga.