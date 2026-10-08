Et conviden a pujar a l'escenari per cantar: "A Terrassa faltava un espai així"

Això no serà un karaoke més o menys sofisticat, ni tan sols una versió particular de micro obert. Es tracta d’un programa estable de jam sessions “on la veu serà la protagonista”, sosté Isabel Gómez, responsable de la sala. El Cafè de l’Aula Jazz Club passa pàgina, cinc anys després de la seva arribada a la seva actual ubicació, al carrer del Doctor Ullés, i deixarà de programar actuacions cada setmana per centrar-se en una nova aposta. Es diu Vocal 62 i consistirà a una vetllada al mes amb un màxim de 12 cantants per sessió i prèvia inscripció, i amb acompanyament professional al piano.
L’explicació de “Vocal” en el nom queda clara. La de “62” es deu a l’adreça, al número del carrer del Doctor Ullés on se situen l’Aula de Música i l’establiment que conjumina gastronomia i espectacle. Fins ara, fins a l’estiu passat, la sala alternava concerts amb actuacions de màgia en la seva programació estable, i a l’abril passat va organitzar el primer Festival de Blues de Terrassa. El certamen prosseguirà i l’organització ja treballa en la seva segona edició. No passarà el mateix amb el programa setmanal.
El local no sempre s’omplia i els seus responsables han decidit fer una aturada i refrescar idees una vegada complert el primer lustre al carrer del Doctor Ullés. “Vam pensar a fer coses diferents, que no ens desgastessin tant”, apunta Isabel Gómez. I en aquesta reflexió es trobaven quan van percebre, amb comentaris de diversa procedència, “que a Terrassa faltava un espai així, per a persones que volen cantar en públic”, afegeix.
“Clients i gent de l’escola buscaven una jam session que no fos només instrumental”, diu Isabel Gómez. La inspiració va sorgir l’estiu passat i el Cafè de l’Aula va meditar fer el pas. Va consultar el projecte amb Zazu Osés, pianista i professora de cant. Endavant. “La primera convocatòria ha superat les nostres expectatives i ens ha confirmat que hi havia una necessitat real d’aquest espai a la ciutat”, agrega Gómez.
Els cantants interessats a participar en el Vocal 62 han d’inscriure’s al programa i informar del repertori i el to
La primera sessió és completa. El 16 d’octubre, divendres (21 hores), una dotzena d’intèrprets inauguraran aquesta jam vocal mensual que neix amb la voluntat “de crear a Terrassa un espai específic per a cantants i de fer comunitat”.
Des del punt de vista artístic, Zazu Osés lidera el projecte. Ella serà qui acompanyarà al piano als protagonistes, que abans s’hi han d’inscriure i informar tant de la cançó que volen interpretar com del to. El repertori gira principalment al voltant del jazz, el soul, el blues, el funk, el groove, el latin jazz i el pop, sense rigideses dogmàtiques. Els participants no paguen entrada. El públic, en canvi, pot assistir a la jam amb una entrada de 3 euros. El Cafè de l’Aula obre les portes de dilluns a divendres. Dissabtes, llogarà l'espai.
La proposta Vocal 62 està oberta a vocalistes de diferents nivells: alumnes, músics, cantants amateurs, professionals “o persones que simplement tenen ganes de pujar a un escenari i compartir una cançó. És una jam basada en l’escolta, la complicitat i el fet de compartir l’escenari. Vol esdevenir un punt de trobada per a cantants de Terrassa i rodalies”. No és un karaoke.