"Para atenció al Melón i el Bandolero", recomana una veu autoritzada en parlar de l’esdeveniment d’aquest dissabte, 21 de novembre. Torna Jorge Pardo i això a Terrassa no hauria de tenir categoria d’esdeveniment quant a la infrecuència del fet. El saxofonista i flautista, encimbellat com a paradigma de la fusió entre el jazz i el flamenc, de sobres reconegut en l'àmbit jazzístic i més enllà, ha vingut a Terrassa 41 vegades. "La primera encara portava pantalons curts", diu el músic madrileny en al·lusió a la seva actuació quan era adolescent, a la vella Jazz Cava. Pardo sempre és capaç de sorprendre des de múltiples vessants, ell i els intèrprets que l’abrigallen, però aquesta vegada, diuen, cal fixar-se molt, també, en els dos companys amb els quals es presentarà a la Nova Jazz Cava a partir de les 21.30 hores amb la fórmula “Trío de reyes”: Melón Jiménez, versàtil guitarrista flamenc, i José Manuel Ruiz “Bandolero”, percussionista de prestigi internacional.
Tots dos han tocat ja a Terrassa: quatre i tres vegades, respectivament, amb el mestre. Ara hi tornen amb un projecte que construeix un diàleg musical intens travessat per fragments d’espontaneïtat i substanciat en el compàs flamenc, la improvisació jazzística i el “duende”.
Composicions
El repertori d’aquest trio reial recupera composicions emblemàtiques de Pardo, “reinterpretades amb la personalitat dels tres músics i la complicitat que neix del directe”, avança el Club de Jazz Terrassa. La d’aquest dissabte és “una ocasió per gaudir de ben a prop d’un creador imprescindible, amb una veu musical pròpia que continua obrint camins entre tradició i experimentació, en un escenari amb el qual manté una llarga vinculació”, afegeix.
Jorge Pardo (Madrid, 1956) va obtenir el Premi Jazzterrasman l’any 2004. Estrella del firmament d’exploradors del jazz amb el flamenc, ha tornat a reunir-se amb Melón Jiménez i amb Bandolero per continuar conreant la força expressiva de la mescla que el saxofonista ha contribuït a forjar durant més de quatre dècades, sobretot amb la seva particular aportació a la introducció del vent en aquest llenguatge mestís. Ho va fer de manera especial a través de les llegendàries col·laboracions amb Paco de Lucía i Camarón de la Isla.
Amb Camarón va participar en l’àlbum “La leyenda del tiempo”, poca broma. També ha compartit camí amb figures internacionals del jazz com Chick Corea. Ha obtingut múltiples distincions, entre les quals el Premi Nacional de les Músiques Actuals i el guardó al Millor Músic de Jazz Europeu de l’Académie du Jazz de París.