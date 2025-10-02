Exhaurides les entrades per veure Ángel Martín a Terrassa

Ja no hi ha butaques lliures. Ángel Martín ha exhaurit les entrades (es venien a 20 euros) per veure el seu nou monòleg "Somos monos" a la Factoria Cultural de Terrassa (LaFACT), aquest dissabte. Després de l'èxit al mateix escenari amb "Punto para los locos", Ángel Martín presenta aquest dissabte el seu nou monòleg, que confronta el públic amb una gran pregunta: hem deixat de fer servir el cervell? L'espectacle, de 80 minuts, començarà a les 21 hores. LaFACT posarà a la venda, a partir d'aquest divendres, dues noves funcions per a l’any vinent.
"Aquest monòleg està inspirat en una realitat que tots vivim; per exemple, dependre d’un tutorial per fer un ou ferrat", explica Martín. I llença una advertència en clau d’humor: "Hem apagat el motor del cervell". Segons l'humorista, la tecnologia, el ritme de vida i les xarxes socials estan transformant la manera de pensar, sentir i comunicar.
Ángel Martín Gómez (Barcelona, 5 d'octubre de 1977) és un humorista, guionista, monologuista, actor i presentador de televisió. Els productors de Paramount Comedy van organitzar un càsting per trobar nous talents en el camp del monòleg i Ángel Martín es va presentar amb un llençol al cap, interpretant un monòleg escrit per ell mateix sobre el "rotllo" que suposava ser un fantasma. LaFACT recorda que, gràcies a la seva ocurrència, va superar la prova. Va passar a formar part del talentós grup de còmics de Paramount Comedy, factoria que li va atorgar la fama i on va acabar fent nombrosos monòlegs, entre els quals "Psicofonías y espiritismo" i "Contes infantils".
"Aquest monòleg està inspirat en una realitat que tots vivim; per exemple, dependre d’un tutorial per fer un ou ferrat", explica Martín
Ángel Martín també ha participat en diferents programes televisius com "Noche sin tregua", presentat pel seu Dani Mateo, o "La noche de Fuentes y Cía", on va tenir un curt espai en un paper que recorda al que després desenvoluparia a "Sé lo que hicisteis...", programa de La Sexta que va copresentar fins al 2011 amb Patricia Conde. També ha estat guionista de la sèrie "Siete vidas"es temporades.
Programes especials
L'èxit assolit per aquest últim programa va motivar que La Sexta li confiés, al costat de Patricia Conde, la presentació d'alguns programes especials com la gala d'entrega dels Premis TP d'Or 2006 o les campanades de la nit de Cap d'Any de 2006 i les de 2007. A més dels seus projectes televisius, ha creat dos pòdcasts d’èxit molt diferents entre ells. D' una banda, "Por si las voces vuelven", un espai on comparteix reflexions i converses al voltant de la salut mental, inspirat en la seva pròpia experiència personal. De l’altra, "Misterios cotidianos", que condueix juntament amb José Lozano, on expliquen i comenten amb humor aquelles situacions estranyes o misterioses que sovint tenen una explicació molt més senzilla del que sembla.
També ha escrit diversos llibres, sobretot centrats en la seva experiència amb la salut mental: "Por si las voces vuelven" (2021), "Detrás del ruido" (2023), "Punto para locos" (2024), aquest últim basat en el seu primer monòleg.