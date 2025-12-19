Pregunta a Terrassa: també passaries de víctima a botxí?

Prenen una decisió extrema: passar de víctimes a botxins. Que hauries fet tu, espectador, en el lloc de les quatre protagonistes? Aquesta és la pregunta que llança al públic la companyia Singlot, que aquest diumenge portarà a Terrassa “El Club de les Antifeministes”, una peça teatral basada en fets reals que, segons el grup, “qüestiona les masculinitats falsament deconstruïdes d’avui dia”. La funció es durà a terme a La Sala, al número 8 del passeig de Lluís Muncunill, a les 18 hores.
L’obra, estrenada el mes de maig del 2025, és una peça de teatre de text. Amb una mirada crítica i còmica, aquesta història està representada a través de Gina, Berta, Marta i Clàudia, “que exploren les inseguretats femenines pròpies de les relacions sexoafectives heteronormatives, i els patrons i conductes de la masculinitat contemporània”.
Una història real
Segons explica Singlot, “es tracta d’una història real que va patir la dramaturga i autora de text, Laia Fiol”, qui ha convertit la seva situació amb la seva exparella en material teatral. L’obra la dirigeix Alexandra Campderrós, amb la interpretació d’Anna Borràs, Laia Fiol, Andrea Mesas, Pol Alberti i Duna Marcet.
A través de diàlegs sarcàstics i humor, l’espectacle mostra la història de quatre noies que intenten encaixar l’amor, el sexe, les expectatives socials i el feminisme dins d’una realitat plena de contradiccions.