Quan la cultura es fa amb criteris

El segell GAS (gèneres, accessibilitats i sostenibilitats), impulsat per l’Ajuntament de Terrassa, ha estat seleccionat per formar part del Banc de Bones Pràctiques de Projectes Culturals de la Diputació de Barcelona (DIBA). Es tracta d’un projecte coordinat pel Centre d’Estudis i Recursos Culturals i la Gerència de Serveis de Biblioteques de la DIBA.
El Banc de Bones Pràctiques vol identificar accions dins l’àmbit cultural que mereixen ser reconegudes en projectes vinculats a l’àmbit públic. Tot plegat, l’objectiu és situar la cultura com a element vehicular per a la transformació local i per a l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030, així com dels reptes locals vinculats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Actualment, el Banc de Bones Pràctiques té identificades un total de 113 accions, que es poden consultar al web de la Diputació de Barcelona. Cadascun dels projectes identificats porta associada una fitxa en què es poden trobar les seves característiques, el model de gestió, el pressupost o els indicadors d’activitat.
La incorporació del segell GAS suposa un reconeixement a la feina que l’Ajuntament de Terrassa desenvolupa des de fa anys per implantar aquest distintiu en totes les activitats culturals que es duen a terme a la ciutat. L’objectiu és incorporar una perspectiva no sexista i afavorir la participació de tothom en igualtat de condicions i oportunitats. Aquesta mirada es planteja de manera transversal, amb una visió inclusiva i accessible, i amb un compromís ferm amb la sostenibilitat.
En aquest sentit, el segell GAS promou criteris vinculats a l’optimització d’espais, recursos, horaris i inversions, així com l’objectiu de residu zero en tots els esdeveniments culturals que s’organitzen a la ciutat. La voluntat és que la cultura sigui també un motor de canvi cap a models més responsables i respectuosos amb l’entorn.
Compromís amb el futur
Segons explica el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Promoció Cultural i Audiovisual, Joan Salvador, “el segell GAS ens ajuda a seguir avançant cap al model de ciutat que volem: oberta, accessible i amb oportunitats per a tothom. I cap a una Terrassa compromesa amb el futur”.
Aquest nou reconeixement se suma al que el segell GAS ja va obtenir l’any 2024, quan va ser seleccionat com a bona pràctica en el marc de la sisena edició del Premi Internacional de Ciutats i Governs Locals Units CGLU Ciutat de Mèxic Cultura 21.