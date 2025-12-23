Varietat de “plats” de cultura a LaFACT

Música clàssica, teatre, màgia, circ... El Nadal és un moment per a la cultura. A Terrassa, La Factoria Cultural, LaFACT, proposa una oferta diversa per a tota la família.
Més enllà dels àpats, aquests dies són ideals per gaudir de la cultura. Sovint, després de les trobades familiars hi ha plans per compartir. Tanmateix, LaFACT reuneix diferents possibilitats: des de les més clàssiques per aquestes dates com poden ser el Festival de valsos i danses a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès o el 19è Circ de l’any, que ja s’ha consolidat com a una cita ineludible per començar l’any.
De fet, els infants són els grans protagonistes d’aquestes dates. I portar-los a veure un homenatge musical per celebrar els cent anys de la màgia de Disney és una aposta segura per als pares. També ho serà si s’opta per una producció teatral que combini la màgia i la fantasia amb referències a Harry Potter.
Si més no, el teatre agrada a tothom. Però si hi actua en Joan Pera, la comèdia està assegurada. I tornem al principi, amb la música. En aquesta ocasió, parlem de “soul” i “funk” en un concert amb cançons d’Otis Redding, James Brown, Carla Thomas dedicades al Nadal.
En definitiva, no hi ha cap excusa per no gaudir de la cultura aquests dies.
“Soulful Christmas”, concert nadalenc - 29 de desembre a les 21 hores
El col·lectiu de música Soul i Funk Nación Funk All-Stars presenta un espectacle nadalenc per a tots els públics, amb la veu i l’energia magnètica de Koko Jean-Davis, que convida a viure el Nadal amb ritme i “groove”. Recuperen cançons de grans figures del Soul com Otis Redding, James Brown, Carla Thomas, Darlene Love o Rufus Thomas, dedicades a aquestes dates tan entranyables, però amb l’inconfusible sabor i ànima de la música afroamericana. La banda és dirigida per Lalo López (Fundación Tony Manero) i formada per Marc Benaiges (Fundación Tony Manero, Copa Lotus), Àlex Badia (FTM), Roger Martínez (Original Jazz Orchestra del Taller de Músics), Guilliam Sons (Brodas Bros) i Hector Moras (Chocadelia Internacional, Marina BBFace), i amb Koko Jean-Davis com a estrella principal.
“Un siglo de magia”, homenatge musical per celebrar els 100 anys de Disney - 30 de desembre a les 18 hores
Aquest espectacle recull les cançons més icòniques de les pel·lícules que han marcat generacions, des dels clàssics atemporals com “Blancaneus i els set nans” i “La Bella i la Bèstia”, fins als èxits més recents com “Frozen” i “Encanto.” Amb coreografies impactants, veus en directe i una posada en escena plena de color i creativitat, aquest espectacle farà vibrar el públic i el fa despertar la imaginació. Acompanya un elenc ple d’energia mentre viatgen a través de mons màgics, presentant princeses, herois entranyables i lliçons d’amor, amistat i valentia.
“Festival de valsos i danses”, Orquestra simfònica del Vallès - 26 de desembre a les 21 hores
Amb el seu tradicional “Festival de valsos i danses”, l’Orquestra Simfònica del Vallès convida el públic a celebrar l’arribada d’un nou any amb una vetllada plena de ritme, elegància i bon humor. Amb Noemí Pasquina a la direcció i la soprano Laura del Río com a convidada, el programa repassa musicalment l’any que s’acaba i inclou valsos, polques i altres joies del repertori vienès i europeu, interpretats amb el seu inconfusible esperit festiu. Es tracta d’un concert festiu per donar la benvinguda a l’any amb un somriure i brindar per un nou any ple de música i bons desitjos.
19è Circ de l’any, Tub d’assaig - 10 de gener a les 18.30 hores
Circ, malabars, acrobàcies, dansa i teatre s’uneixen en un espectacle sorprenent recomanat per a totes les edats. L’Associació de Circ Tub d’Assaig 7’70 presenta la seva gran producció anual. Enguany compta amb la presentadora Sarah Anglada, la Cia Fulma (cèrcol aeri), Cia Ratafria (perxa xinesa), Circ Pistolet (mans a mans), Arnaud (malabars) i Xochitl (roda cyr).
“Un sogre de lloguer”, de Daniel Anglès - 27 de desembre a les 18 i a les 20.30 hores
Malentesos, mentides i mitges veritats. Joan Pera és un sogre de lloguer! En Marçal és un hippy que viu en una autocaravana i ha de contractar un actor perquè es faci passar pel seu pare en un sopar amb la seva promesa i la sogra. La història s’embolica quan l’actor que ha de venir es posa malalt i l’agència acaba enviant un substitut d’última hora, en Ramon (Joan Pera).
“De Muggle a Mago”, teatre - 28 de desembre a les 20 hores
És una producció teatral que combina la màgia i la fantasia per transportar el públic a un món de meravelles i sorpresa. El protagonista porta una vida ordinària al món dels “muggles”, amb el somni de ser algun dia un gran mag. Un dia, descobreix la saga de Harry Potter i posa tot el seu esforç a aprendre cadascun dels encanteris que el protagonista fa a les seves novel·les. L’espectacle mostra el viatge del nostre “muggle” explicant als espectadors les diferències i similituds entre ell i el mateix Potter, els seus amics màgics, els seus efectes sorprenents i com va arribar a convertir-se en un gran mag.