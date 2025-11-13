Comèdia a Terrassa: ai, aquestes mares que no descansen

Amb “Les mares”, Fel Faixedas i Carles Xuriguera presenten un homenatge a les dones d’una generació marcada per la postguerra. La peça teatral, que representaran aquest diumenge a LaFACT (18 hores), n’és un retrat tendre, entranyable. però també la visió de dues mares sobre els seus fills còmics.
Perquè elles, les mares, parlen d’en Xuriguera i en Faixedas en la funció de 80 minuts que, per art teatral, transforma un duet d’interpretació en un quartet: els fills i les mares “que ho salven sempre tot”; que, ni un cop mortes, poden descansar en pau. La comèdia, creada, interpretada i dirigida per Faixedas i Xuriguera, amb Raúl Martínez com a ajudant de direcció, compta amb el disseny de llum i so de Dani Tort.
La fitxa artística la completen Robert Molist a la direcció audiovisual, Pablo Paz a l’escenografia, i Carme Puigdevall al vestuari i perruqueria. A Grafia i Caltet corresponen el disseny gràfic i la distribució, respectivament.