Festival internacional de cant coral a Terrassa: "Fem una aposta per la música vocal de proximitat"

Serà acabar la Festa Major i començar la celebració polifònica. El Festival Internacional de Cant Coral Ciutat de Terrassa arriba enguany a la cinquena edició amb un cartell de quatre concerts que es desenvoluparan del 9 al 17 de juliol en dos espais: la Seu d'Ègara i l'Auditori Terrassa. El programa inclou aquest any la formació basca Bi Hotsak, la madrilenya Choir +, la catalana Coral Santiga i el conjunt argentí Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires.
"Enguany fem una aposta per la música vocal de proximitat", apunta Rosa Maria Ribera, directora artística del certamen, organitzat per la Federació Terrassa Ciutat Coral (TCC). Per una banda, el cartell s'enfoca "a un estil no tant formal de la musica coral". Per altra, el programa vol apropar a Terrassa "la música coral d’arrel tradicional de cada país, on cada cor pot expressar les seves tradicions a través de la pròpia música i la poesia", afegeix Ribera. Amb la presència de Choir +, el cor d'homes de la Comunitat de Madrid, l'organització dona suport "al col·lectiu LGTBI".
L'entrada general per a cada espectacle té un preu de 12 euros. Aquestes són les formaciones incloses al programa, amb les dades de les seves actuacions:
Bi Hotsak. Dijous, 9 de Juliol del 2026. A les 21 hores. Lloc: Seu d’Ègara.
Bi Hotsak és una associació coral mixta creada el 2018 per iniciativa de la seva directora, Beatriz Zurimendi, a Laudio (Àlaba). El seu principal objectiu és "fomentar i apropar la cultura musical a tots els públics a través del cant polifònic, amb una especial predilecció pel pop i el rock".
Segons els organitzadors del festival, els seus concerts "presenten temàtiques molt variades, com Halloween/Arimen Gaua, nadales, folklore basc o repertori coral de compositores, entre d’altres". Cada any ofereixen un espectacle que combina diferents disciplines artístiques. Bi Hotsak ha participat en esdeveniments com “Voces en el Pórtico”, el “Programa Vital por Álava” i el XXXII Certamen Nacional de Villancicos, on el 2022 van obtenir el segon premi amb versions de nadales tradicionals. El juny de 2025, la coral va participar al II Certamen de Música Coral de Vitoria-Gasteiz, organitzat per Araba Ahotsetan Elkartea.
Per al concert a la Seu d'Ègara proposen un viatge sonor amb obres del repertori clàssic basc, però també amb unes peces de caràcter melòdic properes al seu estil del pop i rock. "En definitiva, un concert fresc per l’inici d’aquest Festival de Cant Coral".
Choir +. Divendres, 10 de Juliol del 2026. A les 21 hores. Lloc: Seu d'Ègara.(Madrid)
Choir Plus "és un cor inclusiu de veus greus que pertany al col·lectiu LGTBIQA+ i que, a través de la música coral, busca promoure el respecte a la diversitat en un ambient que fomenti no només el creixement individual dels seus membres sinó també el compromís de treball en equip a partir de l’amor cap a la disciplina musical". La formació "celebra la diversitat i la inclusió unint persones de totes les orientacions sexuals i identitats de gènere en un espai segur i acollidor", destaca la presentació del concert.
El repertori del conjunt madrileny està enfocat a la música pop i compta amb arranjaments elaborats especialment per ells per Kodiak Agüero. Des de la seva fundació el 2020, ha realitzat
un gran número de concerts a Madrid i a altres ciutats espanyoles. Va participar en el Palma LGTBI International Choral Festival (Palma de Mallorca, 2021), Various Voices (Bologna, 2023), Happy Chosen Family (Münich, 2024). El concert a Terrassa inclourà les seves peces més conegudes.
Coral Cantiga. Dissabte, 11 de Juliol de 2026. A les 19.30 hores. Lloc. Auditori Terrassa
La Coral Cantiga, de Lluïsos de Gràcia, és una entitat amb un extens currículum interpretatiu de totes les èpoques i estils, amb obres a capella, acompanyament instrumental o simfòniques, interpretades amb les grans orquestres de Catalunya.
L'11 de juliol, i amb el títol "El camí del desig", la coral presentarà una producció poètico-musical amb dramatúrgia de Carla Coll, de la companyia Els Pirates Teatre, i direcció
musical de Montserrat Meneses i Sendrós. La formació pujarà més de 60 cantaires a l'escenari, amb la participació de Mariona Llobera, contralt, i Laura de Arenzana, pianista.
El projecte s’inspira en el viatge del desig —des del naixement, el punt d’expansió màxima, l’enterboliment, la calma final...— "a través d’un recorregut ple de textures i emocions, amb referències literàries i musicals, com ara: Joan Salvat Papasseït, Josep Carner, Toti Soler, Clara Peya, Maria-Mercè Marçal, Joan Maragall, Els Manel i Ovidi Montllor entre altres", subratlla la direcció del festival.
Coro de Cámara del Colegio Nacional de Buenos Aires (Argentina). Divendres, 17 de Juliol del 2026. A les 19.30 hores. Lloc: Auditori Terrassa
El cor va néixer l’any 2015 i actualment l’integren antics cantaires de la seva institució. Ha actuat a espais com el Teatro Colón, La Usina del Arte, l'Auditorio Central del Palacio Libertad. Ha realitzat gires a les províncies de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Chubut, Misiones, i al Brasil i el Paraguai.
"El seu repertori es basa en el repertori clàssic fent una immersió dins de la música popular argentina i llatinoamericana", informa l'organització del festival internacional. El conjunt argentí "treballa la disciplina coral des de diversos àmbits amb diferents professionals que coordinen sobretot l’àrea de la tècnica vocal".
El reconegut Lucas Echaniz n'és el director musical des de l’any 2019. El repertori que oferirà a l'Auditori Terrassa estarà format per tres blocs: un clàssic, un d’havaneres i, per acabar, "un ampli ventall de música llatinoamericana".
L'any passat, el festival internacional va portar a Terrassa quatre concerts amb grups de renom: el cor Cappella Victoria Jakarta d’Indonèsia, el Grand Choir of Óbudai Árpád High School de Budapest, el CORO PoliEtnico de Torí (amb el Cor de la UPC) i el World Youth Choir.