Fora cadires i a ballar swing: "És una nit pensada per cremar calories"

No serà el primer cop que passa, això de buidar una mica l’espai, apartar les cadires i les taules pròpies d’un club jazzístic, però l’ocasió es presenta propícia per a la lògica mesura. Aquest divendres 9 d'octubre (21.30 hores), la Nova Jazz Cava es transformarà en pista de ball, com, per altra banda, ho fa els dimecres de la temporada estable per acollir sessions de lindy hop. Aquest divendres, però, amb música en directe i amb una banda de referència en el camp del swing ballable popularitzat al Savoy Ballroom de Nova York. Ve la Swing Shot Band.
La formació ha esdevingut cabdal als últims cinc anys en aquest àmbit als festivals de swing de la península. Dirigida pel saxofonista Nil Mujal, i amb format de sextet, agrupa “alguns dels solistes més destacats i actius de l’escena barcelonina”, segons destaca l’organització del concert. El conjunt el formen Joan Mar Sauqué a la trompeta, Samuel Marthe al trombó, Toni Saigi al piano, Marc Cuevas al contrabaix i Carlos Falanga a la bateria. I Nil Mujal al capdavant, aglutinant amb el saxo i la direcció l’estil personal de cada músic per combinar-lo i desembocar tots plegats en l’interès col·lectiu per “swingar” al màxim i omplir la sala de la imprescindible vitalitat característica del gènere. És qüestió de contagi de ritme. “El resultat és una proposta fresca, vibrant i divertida, inspirada en la gran tradició de les orquestres i bandes de swing dels anys 40”, afegeix el Club de Jazz Terrassa.
Ritmes
La temporada estable de concerts a la Nova Jazz Cava tot just acaba de començar. De fet, amb la suspensió de la proposta inaugural amb Oriol Vallès, dissabte passat, degut a l’alerta de la tempesta, la convocatòria d’aquest dijous amb la jam session que obrirà Alba Ruiz es convertirà en l’obertura real del cicle. La segona cita, aquest divendres, servirà “una autèntica nit de swing ballable pensada per a ‘lindy hoppers’, apassionats del ball i tots aquells amants dels ritmes ‘swingers’ que vulguin cremar calories”, avança el club. I agrega que la música de Swing Shot Band transportarà els assistents directament a l’època daurada del jazz, “fent-los sentir com si es trobessin al Savoy Ballroom o al Cotton Club. Els preus: 18 euros a taquilla i web, 13 per als socis.