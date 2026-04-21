Garcilaso puja a l’escenari a Terrassa

Allà on s’uneixen poesia i música s’eleven les evocacions per superar tòpics de picaresca i pols. Qvinta Essençia parteix de la convicció que el repertori líric polifònic espanyol va gaudir d’una vitalitat extraordinària a l’Espanya del Segle d’Or, i el reinvindica i l’interpreta. Aquest dissabte vinent el portarà a Terrassa en un concert que disposarà d’una bestreta divulgativa: els quatre membres del grup oferiran una xerrada al mateix escenari, l’Auditori Terrassa, on desplegaran després la seva acurada selecció d’obres de temàtica (sobretot) amorosa.
L’ensemble protagonista de la vetllada és una de les formacions mes destacades en l’actualitat dins del panorama musical especialitzat en la interpretació de polifonia renaixentista
El repertori remet a l’època dels poetes renaixentistes més il·lustres del segle XVI (Garcilaso de la Vega, Juan Boscán, Luis de Viver, Jorge de Montemayor, Garci Sánchez de Badajoz, Comendador Escrivá, Jorge Manrique o Lope de Vega, entre altres), “els textos del qual van ser posats en polifonia per les més grans figures de la composició vocal espanyola d’aquella època”, diu la formació. Aquesta comunió artística entre poesia i música del Segle d’Or espanyol és la substància que regeix l´’ultim treball del quartet, “El sentir de mi sentido”, selecció que el mateix conjunt considera “molt representativa de la vida musical profana espanyola de mitjan segle XVI”.
L’ensemble protagonista de la vetllada és una de les formacions mes destacades en l’actualitat dins del panorama musical especialitzat en la interpretació de polifonia renaixentista. Aquest dissabte, a les 19 hores, desenvoluparà un programa que posa en diàleg la poesia de grans autors amb la música polifònica de destacats compositors de l’època.
La prèvia
Èlia Casanova (soprano), Hugo Bolívar (alto), Albert Riera (tenor) i Pablo Acosta (baix) formen un quartet que el mateix dissabte, a les 17.30, oferirà com a prèvia una activitat lligada al concert i inclosa en el cicle “Experimenta: +enllà de la funció”. Es tracta de “Com es prepara un concert de polifonia renaixentista?”, una sessió amb la qual el conjunt explicarà de manera detallada com la relació entre l’acústica de la sala, la disposició dels intèrprets i la sonoritat resulta clau “per aconseguir un resultat fidel a les peces a interpretar”. Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb Terrassa Ciutat Coral.
Després, a les 19 hores, començarà el concert, amb una durada prevista d’una hora i 20 minuts d’un repertori que rememora i homenatja “una època d’esplendor cultural plena d’excel·lència artística”, conclou Qvinta Essençia.