Pluja d'estrelles de l'American Ballet a Terrassa

Hee Seo i James Whiteside, entre altres figures de primer nivell, seran a Terrassa aquest cap de setmana vinent per a una doble proposta de dansa internacional. Arriba la Gala d'Estrelles de l'American Ballet per amalgamar el classicisme i la nova creació.
La primera funció serà aquest dissabte, a les 20 hores. La segona, aquest diumenge, a les 18. El preu, el mateix: 38 euros. L’espectacle s’emmarca en la 43a Temporada BBVA de Dansa i reuneix ballarins principals d’una de les companyies més prestigioses del món. Sota la direcció artística d’Alexandra Basmagy, el programa proposa "un recorregut per la bellesa del ballet clàssic i la potència de les noves creacions".
La gala inclou peces emblemàtiques com els "Pas de Deux" de "El llac dels cignes", "Giselle" o "Don Quixot", a més de l’estrena europea de l’obra "12 Waltzes" de Duncan Lyle. Segons apunta LaFACT, "l’espectacle destaca per l’elegància i el virtuosisme dels seus intèrprets, combinant la tradició del gran repertori neoclàssic amb la sensibilitat escènica de produccions contemporànies com 'Like Water For Chocolate'".
La primera funció serà aquest dissabte, a les 20 hores. La segona, aquest diumenge, a les 18. El preu, el mateix: 38 euros
L'obra compta amb l’escenografia de Jordi Mora Casanova (Badalona, 1981), un artista i gestor cultural multidisciplinari, doctor en Història de la Ciència per la UAB, amb trajectòria en comunicació i divulgació cultural. El 2003 va cofundar el col·lectiu El Carro, origen de l’AFCE- El Carro, des d’on impulsa projectes de creació escènica i producció artística. La seva obra plàstica, principalment figurativa i en oli, conviu amb una profunda passió per l’òpera i el ballet, segons recorda LaFACT. Com a escenògraf, "respecta l’esperit original de les obres i hi aporta una mirada pròpia, marcada per una atmosfera d’innocència i subtil melangia al servei de l’escena".
Direcció artística
Alexandra Basmagy és la directora artística de l'espectacle. Nascuda a Nova Jersey, Alexandra Basmagy es va formar a The Academy of Dance Arts, on va obtenir distincions de la Royal Academy of Dance, i va continuar els seus estudis a Nova York fins a ingressar a la Jacqueline Kennedy Onassis School de l’American Ballet Theatre.
El 2008 va ser membre fundadora del Corella Ballet Castilla y León, sota la direcció d’Ángel Corella, i el 2011 es va incorporar a l’American Ballet Theatre (ABT), una de les companyies més prestigioses del món. Durant la seva trajectòria a l’ABT va interpretar rols solistes destacats del gran repertori clàssic i neoclàssic, amb papers rellevants en produccions com "El llac dels cignes", "Romeo i Julieta" o "La bella dorment", entre d’altres. Ha treballat com a assistent de coreografia al Gran Teatre del Liceu. Actualment desenvolupa una tasca com a directora artística i productora de gales internacionals.
El programa
Acte 1
"White swan (Pas De Duex)". Coreògrafs: Marius Petipa i Lev Ivanov, amb revisió de Kevin McKenzie. Intèrprets: Hee Seo i James Whiteside.
"12 Waltzes (extracte)". Coreògraf: Duncan Lyle. Estrena europea. Intèrprets: Breanne Granlund i Carlos González.
"Giselle Act II" (Pas De Duex). Coreògrafs: Jean Coralli, Jules Perrot i Marius Petipa. Amb les actuacions d'Elisabeth Beyer i Takumi Miyake.
"Le Corsaire (Pas De Duex). Coreògrafs: Konstantin Sergeyev i Marius Petipa. Intèrprets: Sierra Armstrong i Andrew Robare.
Acte 2
"Black Swan (Pas de Deux i coda). Coreògrafs: Marius Petipa i Lev Ivanov, amb revisió de Kevin McKenzie. Intèrprets: Hee Seo i James Whiteside.
"The Leaves Are Fading (Pas De Deux)". Coreògraf: Anthony Tudor. Amb Sierra Armstrong i Andrew Robare.
"Like Water For Chocolate (Act III Pas de Deux). Coreògraf: Christopher Wheeldon. Amb Breanne Granlund i Carlos González.
"Don Quijote (Act III Pas de Deux)". Coreògrafs: Marius Petipa i Alexander Gorsky. Amb Elisabeth Beyer i Takumi Miyake.
Coda final.
Biografies de l'elenc
James Whiteside és primer ballarí de l’American Ballet Theatre. El seu repertori inclou els rols protagonistes en clàssics com "Giselle", "Romeo i Julieta", "El llac dels cignes", "Don Quixot", "La bella dorment", "Onegin", "Ventafocs", "Le Corsaire" o "Manon", a més de nombroses obres contemporànies. Whiteside ha estrenat múltiples rols a la companyia i ha coreografiat per a projectes de ballet, cinema i música. Les seves memòries, "Center Center", es van publicar el 2021.
Hee Seo és primera ballarina de l’American Ballet Theatre. El seu repertori inclou els rols protagonistes a "Giselle", "Romeo i Julieta", "El llac dels cignes", "Don Quixot", "Manon", "La bella dorment", "Onegin", "Ventafocs" i "La dama de les camèlies", a més de nombroses obres contemporànies. Ha creat rols en nous ballets amb la companyia i ha actuat àmpliament tant en repertori clàssic com modern. Seo també ha actuat com a artista convidada amb el Ballet Mariinski, interpretant el paper principal a "Giselle" i el de la Princesa Aurora a "La bella dorment".
Sierra Armstrong és solista de l’American Ballet Theatre. El seu repertori inclou la Reina de les Dríades a "Don Quixot", Moyna, Zulma i el Pas de Deux camperol a "Giselle", la jove Clarissa a "Woolf Works" de McGregor, així com rols a "El llac dels cignes", "Sylvia" i "Les Sylphides". També ha interpretat rols destacats en obres contemporànies com "In the Upper Room" i "Deuce Coupe" de Tharp.
Carlos Gonzalez és solista de l’American Ballet Theatre. El seu repertori inclou Mercutio a "Romeo i Julieta", el Gitano Principal a "Don Quixot", Arlequí a "Arlequinada", Eros a "Sylvia", Pedro a "Como agua para chocolate" i papers a "El llac dels cignes" i "The Winter’s Tale". També ha interpretat rols destacats a "In the Upper Room" de Tharp i "Petite Mort" de Kylián, i ha estrenat intervencions en noves obres com "La Boutique" de Bond i "Mercurial Son" d’Abrahams.
Breanne Granlund és solista de l’American Ballet Theatre. En el seu repertori hi ha "Moyna" i el Pas de Deux camperol a "Giselle", "Gertrudis" a "Como agua para chocolate", Raskólnikov a "Crimen y castigo", Rezia a "Woolf Works", la Vaquera a "Rodeo" i la Germana Petita a "Pillar of Fire", així com papers a "La Bayadère", "Don Quixot", "El llac dels cignes" i "Sylvia". Ha interpretat papers destacats a "In the Upper Room", "Petite Mort", "Push Comes to Shove", "Sinfonietta" i "Songs of Bukovina".
Takumi Miyake és solista de l’American Ballet Theatre. En el seu repertori destaquen l’Etern Vigilant a "Crimen y castigo", el Pas de Deux camperol a "Giselle", l’Ocell Blau a "La bella dorment", Benno a "El llac dels cignes", Eros a "Sylvia" i el Pallasso a "The Winter’s Tale". També ha tingut protagonisme a "Études" i "Serenade after Plato’s Symposium", i rols destacats a "Bach Partita" i "In the Upper Room".
Elisabeth Beyer és membre de l’American Ballet Theatre. El seu repertori inclou una Ombra a El regne de les ombres, una de les Germanes del Trencanous a El trencanous, la Princesa Florina a La bella dorment, i el Pas de Trois i la Princesa Italiana a El llac dels cignes.
Andrew Robare és membre de l’American Ballet Theatre. Ha interpretat el personatge de von Rothbart i la Dansa Napolitana a "El llac dels cignes", Apol·lo a "Sylvia" i Becomings a "Woolf Works". També ha interpretat rols protagonistes a "Études", "Mozartiana", "Bach Partita" i "Sextet". Va estrenar paper protagonista a "Children’s Songs Dance" i una intervenció destacada a "Mercurial Son".