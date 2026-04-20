Un blues de soca-rel per dir adeu a Terrassa

De moment, tot plegat ha esdevingut la constatació del poder enèrgic del blues, d’una banda, i, d’una altra, una prova de foc per conèixer l’aforament real del Cafè de l’Aula, el local en el qual es desenvolupa el primer Festival de Blues de Terrassa i que ha viscut jornades de ple total i magnetisme des de la inauguració del certamen, el passat 8 d’abril. L’esdeveniment, organitzat precisament per l’establiment situat al carrer del Doctor Ullés, encara els seus últims dies afermant la tendència de plens i expectació davant els quatre concerts programats: una jam session amb Roger Felez Full House, una vetllada amb Sweet Martha & Jhonny Bigstone, la presència de Suitcase Brothers i la festa final a càrrec de Joan Rubau & The Blues Hummingbirds.
Les vuit propostes desplegades fins ara han servit “per conèixer les possibilitats reals del Cafè de l’Aula”, com destaca Isabel Gómez, gerent de l’establiment. Les reserves per al concert de cloenda ja estan exhaurides i el ritme per a la resta no és molt diferent. Gómez subratlla la connexió dels músics i el públic en els concerts celebrats fins a aquest dissabte passat, amb un auditori “molt actiu i implicat” i un ambient electrificat en molts moments. La jam session que va obrir la Giro’s Boy Band, el grup del programa televisiu “Late xou”, va generar una sensació col·lectiva que fregava en l’eufòria el 15 d’abril. Fora del cartell oficial, el vermut amb combos de blues de l’Aula de Musica de Terrassa, el 12 d’abril, va constituir un moment únic per als joves músics i les seves famílies.
Aquestes són les últimes propostes del Festival de Blues de Terrassa.
Jam session
El carismàtic Roger Felez comandarà amb l’orgue Hammond la jam session organitzada per a aquest dimecres, a partir de les 20 hores. El projecte Roger Felez Full House, completat amb Roc Calvet a la guitarra i veu i Oriol González a la bateria, obrirà la vetllada amb un directe cru però alhora elegant, desproveït d’artificis, amb un costat salvatge pensat per encendre la nit. Després, l’escenari romandrà a disposició d’aquells que vulguin sumar-se a la festa amb els seus instruments.
Duo acústic
Sweet Marta & Johnny BigStone formen un dels pocs duos acústics d’Espanya dedicats a un subgènere, l’old blues, que apel·la a l’autenticitat d’aquesta música. Johnny Pedraza i Marta Suñé han exhaurit les entrades per a un espectacle (aquest dijous, 20.30 hores) que recupera l’essència del delta del Mississippi i ofereix peces de piedmont blues, estil molt popular durant els primers anys del segle XX i caracteritzat per la tècnica de tocar la guitarra sense pua. El duo conrea també l’old-time country, mescla de balades britàniques i irlandeses portades per colons, ritmes africans que van entrar pel banjo, himnes religiosos, cançons de treball i tonades per ballar. Sweet Marta & Johnny BigStone proposaran al Cafè de l’Aula un repertori que viatja als orígens del gènere, combinant temes clàssics i composicions pròpies.
Country-blues
Suitcase Brothers seran els protagonistes del concert d'aquest divendres vinent (22.30 hores). Els germans Santos i Víctor Puertas van fundar aques duet de country-blues el 1999 i han esdevingut un referent europeu del blues acústic. Han actuat a Memphis i han obtingut múltiples premis amb la seva aposta pel piedmont i el blues originari. Presenten “Love, truth and confidence”, un tribut a Sonny Terry i Brownie McGhee.
Cloenda
Arriba el final. Joan Rubau & The Blues Hummingbirds també han exhaurit les entrades per a aquest dissabte vinent, a les 22.30 hores. La banda, que practica un directe intens de blues clàssic i rhythm & blues de soca-rel, la formen Joan Rubau (veu i harmònica), Lluís Figueras, Cristian “Poyo” Moya, Óscar Hita i Fede Salgado. Joan Rubau lidera un projecte que recupera l’essència dels grans mestres del gènere amb un so cru i que servirà per tancar el primer Festival de Blues de Terrassa.