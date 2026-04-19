La gran fuga de Beethoven a Terrassa

L’Orquestra de Cambra Terrassa 48 (OCT) segueix de festa, a la seva manera, musical, intensa pero pausada. La formació va celebrar l’any passat els seus primers 25 anys d’existència, però el resplendor de les espelmes que va bufar no s’ha apagat encara i aquest diumenge tindrà una nova fita en el calendari. L’OCT48 ha convidat el prestigiós director Xavier Puig per a una vetllada especial que enllaçarà “La gran fuga” de Beethoven amb peces de compositors catalans.
El programa, que forma part del Cicle de Concerts de l’OCT48, es desenvoluparà a l’Auditori Terrassa i s’iniciarà a les 18 hores, amb una durada d’una hora i 20 minuts. L’experimentada batuta de Xavier Puig guiarà els integrants del conjunt per una de les partitures més trencadores de Ludwig van Beethoven.
La “Grosse Fuge” és un únic moviment per a quartet de cordes compost per Ludwig van Beethoven entre 1825 i 1826, una peça que es va fer famosa per la seva dificultat tècnica i la seva ruptura amb les normes estètiques, harmòniques i musicals d’aquella època. L’obra va ser escrita als últims anys de vida del compositor, que la va pensar inicialment com a últim moviment del seu Quartet núm.13. No obstant això, “va acabar esdevenint un moviment llarguíssim, de gran dificultat tècnica i amb un trencament absolut amb tots els paràmetres del moment”, explica l’orquestra. La composició rebé fortes crítiques i al final va adquirir categoria d’ obra sola fora del quartet, que l’OCT48 reivindica com a exemple “de la necessitat de llibertat de trencament de cànons establerts”.
Necessitats
El programa a l’Auditori inclou també obres de Pavel Wraniztky (La Simfonia La Paix) i Enric Morera (“Melangia”), també expressions de necessitats en la vocació metamusical de l’orquestra.
La primera al·ludeix a la cerca, com a societat, de l’objectiu “de conviure en pau”. La segona exposa “la reivindicació del nostre patrimoni cultural”. L’elecció de les tres partitures constitueix “tota una declaració d’intencions musicals de l’OCT48”.