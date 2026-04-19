"Mamma mia!" esdevé "Mare meva!" amb ABBA a Terrassa

Els quatre d'ABBA van forjar una llegenda que va transcendir fronteres i límits del temps, fabricant el que per a molts aficionats i crítics va esdevenir la quinta essència del pop. Però, segurament no van veure venir que la seva aportació a la música popular aniria més enllà dels seus discos i es convertiria en un musical que ha estat fenomen de masses. "Mamma mia!" torna a Terrassa transformat en "Mare meva!". Els suecs d'ABBA sonen en català. Fa dies que no queden entrades per a l'espectacle.
La companyia Enraona Teatre, fundada i presidida per Joan Lluís Bozzo, representarà aquest diumenge a LaFACT (19 hores) un espectacle construït a partir dels grans èxits d'Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid "Frida" Lyngstadl. Segons subratlla la institució cultural, "més que un musical, és una celebració de la vida, l’amor i la música"; una celebració, també, dels vincles familiars ambientada en una illa grega banyada pel sol i les aigües turqueses.
Tres candidats
Aquesta és la sinopsi narrativa. La història segueix la Sophie, una jove que està a punt de casar-se i que té un gran desig: que el seu pare l’acompanyi fins a l’altar. Tanmateix, es troba amb un obstacle: no sap qui és el seu pare. Després de trobar i llegir un vell diari de la seva mare, la Donna —una dona independent que regenta una petita taverna a l’illa—, la Sophie descobreix tres candidats. Hi ha tres homes que podrien ser el seu pare.
Sense revelar el seu pla a ningú, la Sophie decideix convidar els tres candidats al casament per intentar resoldre el trencaclosques de la seva identitat. "L’arribada inesperada d’aquests antics amors de la Donna provoca una successió de girs divertits, malentesos i moments de gran tendresa, on el passat i el present es troben finalment", explica la companyia.
Per descomptat, aquest viatge emocional està guiat per les mítiques cançons d’ABBA, "que actuen com a pont entre generacions i converteixen l’espectacle en una experiència vibrant i encomanadissa que parla de la llibertat d’estimar i de les segones oportunitats". El recorregut per les vicissituds de la Sophie té una durada de 150 minuts, inclosa una pausa d'un quart d'hora.