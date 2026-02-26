"El día del Watusi": arriba a Terrassa una trilogia èpica sobre la Transició

Es desconeix si l'espectacle va ser programat a posta tot just en la setmana de commemoració dels 45 anys del cop d'estat i de l'inici de la desclassificació de documents sobre l'aldarull del 23-F, però la qüestió és que sembla venir a tomb. Aquest divendres es representa a Terrassa "El dia del Watusi", la maratoniana obra teatral (255 minuts, descansos inclosos) que adapta l'obra del mateix títol de Francisco Casavella basada en els anys de la Transició espanyola.
La funció, dirigida per Iván Morales, es desplegarà a les 19 hores al Teatre Principal i és una de les apostes principals de la temporada municipal d'arts escèniques. "El dia del Watusi" és una trilogia de tints èpics que narra la vida de Fernando Atienza, un jove barceloní, durant les dècades que transcorren en els anys 1960 i els anys 90. El context d'uns temps turbulents és més que un teló de fons en el repàs del creixement i el desenvolupament d'Atienza en una Espanya en transició des del final de la dictadura fins a aquells Jocs Olímpics de 1992 oferts com a cita promissòria.
La funció, dirigida per Iván Morales, es desplegarà a les 19 hores al Teatre Principal i és una de les apostes principals de la temporada municipal d'arts escèniques
En paraules del propi Francisco Casavella, desaparegut al desembre del 2008, l'obra analitza els "coms", els "perquès", els "per a què" i els "quès" de la Transició.
Repartiment
El repartiment compta amb Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura, Artur Busquets i Eduard Alves, i amb Jordi Busquets i Eduard Alves en la direcció musical. L'obra va aconseguir diversos guardons en els Premis Butxaca del 2024: millor espectacle, millor direcció, millor actor principal i millors actors i actrius de repartiment. També es va fer amb els Premis de la Crítica al millor espectacle, millor direcció, millor adaptació, millor actor protagonista i millor actriu de repartiment i millor actor de repartiment. I es va emportar el Premi Max al millor actor.