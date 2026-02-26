Adeu al Jazz a Prop de Terrassa amb dos concerts

Tan a prop que el teníem i ja està a punt d’esvair-se. Abans de dir adeu fins l’any vinent, el cicle Jazz a Prop de Terrassa reuneix les últimes forces per acomiadar-se en gran amb una proposta doble i nova: Blanca Funes aquest divendres al vespre i Assanhado Quartet aquest diumenge al migdia. No està gens malament acomiadar-se amb un aperitiu.
Les dues activitats, per descomptat, són gratuïtes. La d’aquest divendres se celebrarà a les 20 hores al centre cívic President Macià amb l’actuació del Blanca Funes Quintet, formació liderada per la jove cantant barcelonina i completada per Roque García (saxo tenor), Diego Hervalejo (piano), Marc Cuevas (contrabaix) i Christian Smith (bateria). El quintet ofereix un recorregut per cançons de diversos estils i procedències passades per la mirada fresca de Blanca Funes.
Música brasilera
I aquest diumenge 1 de març, a les 12 hores, un quartet a l’aire lliure al casal cívic de Sant Pere. Assanhado Quartet combina jazz, música brasilera, soul i composicions pròpies. Comanden aquest grup de projecció internacional la cantant Marta Garrett i el guitarrista Leonardo Mezzini, que compten en la secció rítmica amb Giuseppe Campisi al baix i Joan Terol a la bateria.
El cicle Jazz a Prop, que ha arribat enguany al seu 29a edició, es va iniciar el 31 de gener i ha inclòs mitja dotzena de concerts per acostar el jazz als diversos districtes de Terrassa. L'Ajuntament ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats veïnals.