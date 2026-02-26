Què fer a Terrassa aquest cap de setmana: 27 i 28 de febrer i 1 de març

Queden poques tecles per tocar en aquest cap de setmana que s'apropa, el previ a la irrupció del Festival Jazz Terrassa. L'agenda cultural està repleta de propostes de molt diversa índole, del teatre a la música en les seves més variades definicions, tributs inclosos. Fins i tot, la presentació d'un llibre de cuina. Aquí teniu una dotzena de possibilitats.
Pop
Concert de Júlia Blum a la Casa de la Música. Divendres 27 de febrer, 20.30 hores.
Màgia
Sopar amb màgia, amb diversos artistes. Al Cafè de l’Aula. Divendres, 21.30 hores.
Versions
Concert d’Hotel Cochambre. A la Sala Rasa 64. Divendres, 22.30 hores.
Teatre
Representació de la comèdia "Gustafsson R60", de Rosa Molina, amb la companyia PAM Teatre. Dissabte a les 19 hores i diumenge a les 18. A la Sala Crespi. Muntatge inclòs en el programa del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre, però fora de concurs.
Xesco Boix
Festa de cloenda de l'exposició dedicada al cantant folk i animador Xesco Boix. Inclourà actuacions d’animadors i presència de diversos esplais. Al Centre Cultural El Social. Dissabte, a partir de les 16.30 hores.
Tribut
Homenatge a la banda Queen, a càrrec de Queen Forever. A la Sala Rasa 64. Dissabte, a les 21.30 hores.
Clàssica
“Cants sagrats entre Orient i Occident”, concert de la soprano Samira Kadiri a l’Auditori Terrassa. Dissabte, 19 hores.
Musical
Funció especial de "Él nos mintió, el musical", de la companyia Gotelé Producciones. A La Sala, al número 8 del passeig de Lluís Muncunill. Dissabte, a les 20 hores.
Jazz
Concert amb Lluís Pardellans Trio, integrat per Lluís Pardellans (piano), Jordi Gaspar (contrabaix) i Enrique Heredia (bateria). Cafè de l’Aula. Dissabte, 22.30 hores.
Infantil
“La biblioteca de la curiositat infinita”, instal·lació interactiva al Teatre Alegria. Diumenge: 11.30, 12, 12.30, 17 i 17.30 hores.
Llibre
Clra Simó, més coneguda a les xarxes com @clarafogons, presenta el seu llibre "Amb dos fogons!" a Terrassa. Lloc: El Pati, al número 76 del carrer de Sant Gaietà. Diumenge, a les 12 hores.
Flamenco
A la seu de Flamencología. Matinal amb Juan El Gallego al cante i José Calderón a la guitarra. Diumenge 1 de març, 12.30 hores.