"El Petit Príncep" omple LaFACT de Terrassa

Les funcions programades per a aquest dissabte vinent ja tenen exhaurit l’aforament, i això que les funcions per a aquest dia són tres: una a les 12, una altra a les 16 i una tercera a les 19 hores. Aquest dijous només quedaven unes poques entrades d’“El Petit Príncep” per a la funció d'aquest divendres (19 hores).\r\n\r\nEl musical de La Perla 29, basat en el llibre d’Antoine de Saint-Exupéry i dirigit per Àngel Llàcer amb música de Manu Guix, torna a Terrassa, a LaFACT, amb l’èxit de sempre. És la tercera vegada que l’obra aterra a la ciutat, aquest cop amb quatre funcions i amb Àngel Llàcer fent d’aviador i un repartiment que completen Xavi Duch, Marc Pociello, Carme Milán i Mariona Escoda.\r\n\r\nL’espectacle combina música, projeccions i una posada en escena innovadora en el recorregut del petit príncep per diversos planetes.\r\n