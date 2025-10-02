Ha mort Joan Casals, organista i pedagog de Terrassa

Ha mort Joan Casals. El prestigiós músic de Terrassa ha traspassat la matinada d'aquest dijous, 2 d'octubre. Tenia 80 anys.
Al novembre del 2020, Joan Casals i Clotet va rebre el premi "Músic de l'Any a Terrassa 2019", que li va ser atorgat per Enfoc Musical. Li ho van lliurar un any després a causa de la pandèmia. Casals tocava l'orgue a la misa del migdia de la catedral del Sant Esperit, i, a la sortida,un petit grup de persones i familiats el van rebre i li van donar el guardó.
Era organista, director coral i pedagog. "Evidentment, estic molt agraït per aquest reconeixement a tota la meva trajectòria", va dir Casals. Seguia en actiu com a organista, tant en la seva condició d'emèrit del Sant Esperit com d'ntèrpret de concerts.
Vida lligada a la música
El "Músic de l'any a Terrassa 2019" li va ser atorgat "com a director i fundador del Cor Montserrat durant 40 anys", i també per "la seva trajectòria artística com a organista i la seva tasca acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona".
Tota la vida de Joan Casals ha estat lligada a la música. Des dels 9 anys, que va ingressar a l'Escolania de Montserrat, on fou alumne del mític Irineu Segarra. Uns anys després, seria deixeble de l'organista Montserrat Torrent, i amb matrícula d'honor va acabar els estudis d'orgue al Conservatori de Barcelona. El 1965, Casals esdevingué organista titular i responsable musical de la Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa. L'any següent fundava el Cor Montserrat d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. que va dirigir durant 40 anys. El 1975 es convertia en professor titular de la UAB. A més, Casals ha estat president de l'Associació Catalana de l'Orgue (1992-1996) i de l'Escola de Pedagogia Música. Com a organista baix continu o solista ha actuat amb moltes orquestres, entre elles la Simfònica de Barcelona i la Nacional d'Espanya, i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48.