Hi ha un Tro que celebra una dècada a Terrassa

Pere Miró al saxo baríton, Xavi Castillo al contrabaix i Joan Casares a la bateria. Tots tres amb categoria de “frontman”. Tots tres formen Tro, un grup de jazz de l’escena barcelonina marcat pel comportament enèrgic, la passió per les freqüències baixes i la revisió de la tradició jazzística, però també la del blues.

Tro bufa les espelmes del seu desè aniversari i ho fa, com no, a la Nova Jazz Cava de Terrassa, escenari on ha presentat tots els seus àlbums. El concert se celebrarà aquest divendres a les 21.30 hores. Les entrades, a 15 euros (10,50 per als socis del club).

So punyent, tècnica impol·luta i entusiasme conformen aquesta aposta del trio que combina estàndards amb temes propis i que aquest 27 de juny torna a casa.