Cant de sirenes, ball frenètic i un gran incendi a Terrassa

Són 15 minuts de successió de borbolleig sonor d’aigua, projeccions en sis quadrats col·locats en el terra, després música en aparença atonal, torna l’aigua, cants de sirena, ritmes repetits, més aigua i un fulgor, fins a l’estridència final i una mena de col·lapse al qual li segueix un minúscul rastre de bombolles en un dels quadrats. És “Sirenes i robots”, la instal·lació immersiva de l’oceanògraf Joan Llort i el duo artístic Tarta Relena, una de les produccions que el festival Terrassa Noves Tendències (TNT) ha ofert aquest dijous en la seva jornada inaugural, la primera de les tres que ompliran diversos espais de Terrassa de nous formats artístics. Per a aquest divendres, 3 d'octubre, hi ha prevista una desena de propostes, entre les quals un artefacte de ball i un aparatós simulacre d’incendi.
Amb “Sirenes i robots”, Joan Llort i Tarta Relena han emprès a la Sala Cúpula del Teatre Principal una aventura que pretén submergir al públic en els canvis que viu la mar Mediterrània. Ho han fet traduint al registre musical les dades de temperatura de la mar presos per la xarxa de robots Argo.
La jornada d’aquest divendres inclourà propostes d’ampli espectre que obrirà Julia Irango a les 16 hores (a LaFACT) amb “Mamarratxa Attack”, un espectacle que aquesta artista resident del TNT utilitza per donar via lliure a una de les seves obsessions: transformar-se “en un ésser mutant, fràgil i monstruós, una ganyota feta carn i escarni, que es mofa de l’actitud d’un món endiablat”. “Mamarratxa Attack” es repetirà al mateix escenari aquest dissabte, a les 12 hores.
La segona obra d’aquest divendres serà “No ser ni la sombra de lo que se fue”, també a les 16 hores. Es tracta d’una proposta de María Jerez que omplirà l’escenari del Teatre Principal d’una nebulosa amb què l’artista explora els llindars de la visió. En la recerca prèvia, Jerez s’ha fet acompanyar de persones cegues, ornitòlegs, mags, coreògrafes i il·luminadores per parlar sobre els significats que donem a la foscor, la indefinició i l’absència. De 17 a 21 hores es posarà en marxa de nou “Sirenes i robots”, al Principal, mentre que a les 17.30 Martín Flores desplegarà a Tub d’Assaig “La fuerza de la gravedad”, una peça experimental en homenatge a l’amistat. “Fasting girls”, de Marta Azparren, agafarà el relleu a les 18.45 a la Casa de la Música amb una arriscada performance que recrea les accions artístiques de les dones que entre el segle XIX i el XX van fer del dejuni voluntari un espectacle. A la mateixa hora arribarà al CCA El Corralito “Ser Pastora”, de Laura Morales, un cant “a l’amor que mai arriba, a l’amor que mai és ple perquè li falta alguna cosa”.
Un dels plats forts de la programació d'aquest divendres s’iniciarà a les 19.30 hores al pati de la Casa Alegre de Sagrera, on Mélissa Guex presentarà “Down (single version)”, un espectacle de ball que, segons l’organització, esdevé “un trànsit col·lectiu amb ritmes sincopats i moviments en brut, una explosió concentrada d’estats d’ànim revoltats i ganes de moure’s”. Guex repetirà aparició al TNT aquest dissabte, a les 19.45, a la Plaça Vella. El vespre d’aquest divendres ve marcat per la resplandor, primer, i el foc simulat, després. A les 20.30, la companyia Serrucho plantejarà (al Teatre Alegria) “Fogonazo”, una mena d’espectacle de titelles que cerca l’ambigüitat al cor del llenguatge audiovisual.
Fa setmanes que uns cartells col·locats a diversos llocs als voltants del pont de Sant Pere adverteixen del que passarà aquest divendres al vespre al parc de Vallparadís, a tocar de la Seu d’Ègara: un incendi. Això es pot llegir al cartell: “La instal·lació consta d’efectes especials de llum, so, fum i projeccions que recreen un incendi a gran escala. L’enllumenat del parc i del carrer romandrà apagat per no interferir en l’efecte lumínic de la peça. És per això que us avisem, com també hem avisat a les autoritats, per tal que tingueu consciència que el que està passant és una simulació i no existeix cap mena de risc real. Agraïm de la mateixa manera la vostra comprensió i col·laboració i demanem disculpes per les molèsties que pugui causar”. Hi haurà "un alt volum de so" fins a la 1 de la matinada. El títol de l'espectacle és clar: "Incendis". És obra de la companyia Ça Marche, dura 25 minuts i es projectarà en dues sessions: una a les 20.30 i una altra a les 22.30.
El TNT arriba aquest any a la seva 18a edició. Un dels reptes de la seva direcció és organitzar esdeveniments durant tot l'any.