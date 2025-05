Ja s’albira el final de curs

La Franz Schubert Filharmonia tanca la seva temporada 2024-25 aquest cap de setmana amb el concert “L’Emperador de Beethoven”. Serà un final intens, amb quatre actuacions entre dijous i diumenge. I entre les quatre, la visita a Terrassa serà divendres.

De fet, actuen a l’escenari de LaFACT Cultural, a partir de les 21 hores (entrades entre 24 i 30 euros). Hi arribaran amb dos debuts molt esperats. En primer lloc, la pianista Olga Kern, personalitat destacada de la seva generació, interpretarà el majestuós “Emperador” de Beethoven.

“Emperador” és un gran concert per excel·lència: grandiós, elegant, intens i exigent. Beethoven no en va autoritzar la interpretació fins que es va acabar l’ocupació de Viena per part de Napoleó. El va fer estrenar a Leipzig i des d’aleshores continua impactant el públic cada cop que s’interpreta. El seu marcat estil heroic el defineix des de l’inici, però també el lirisme del segon moviment i la gràcia del rondó del tercer.

Olga Kern

Kern té una vívida presència a l’escenari, una tècnica enlluernadora i una gran musicalitat i és àmpliament reconeguda com una de les grans artistes de la seva generació.

Va néixer en una família de músics i va començar a estudiar piano als 5 anys. Als 17 anys, va ser guardonada amb el primer premi al Concurs Internacional de Piano Rachmaninoff. I el 2001, va iniciar la seva carrera als Estats Units, guanyant una medalla d’or històrica al Concurs Internacional de Piano Van Cliburn, l’única dona en els últims 50 anys que ho va aconseguir. Els vestits emblemàtics d’Olga estan dissenyats per Alex Teih (Nova York), i les seves joies estan dissenyades per Alex Soldier (Nova York).

Carlos Prieto

En segon lloc, per culminar la vetllada, el director mexicà Carlos Miguel Prieto farà una demostració de ritme i colors del gran simfonisme americà, tot dirigint l’espectacular “Danzón núm. 2” (d’Arturo Márquez). Es tracta d’una obra mestra del seu país: una síntesi perfecta entre simfonisme i música rítmica d’arrel popular.

Per acabar, proposa l’audició de les clàssiques “Variacions concertants”, d’Alberto Ginastera, una obra encarregada pels Amics de la Música de Buenos Aires amb la que va donar a conèixer arreu del món la trepidant i colorista música argentina.

Dire Straits

Així mateix, el dissabte serà el torn d’un concert de tribut a Dire Straits, de la mà del grup Brothers in Band i el seu espectacle batejat com “The Very Best of Dire Straits”.

El recital arrencarà a les 21 hores, però les entrades ja estan exhaurides.

Un final de curs per la Franz Schubert Filharmonia, però no pas per LaFACT Cultural, que continuarà oferint la seva programació fins a tot just la Festa Major de Terrassa, a principis de juliol.