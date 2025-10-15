Jazz a Terrassa des del Brasil

Segueix a la seva manera, juvenil i il·lusionada alhora d’arrels i obertures, el llarg deixant de Gilberto Gil, també el de Chico Buarque i João Gilberto i, és clar, el de Tom Jobim. L’any passat, la brasilera Letícia Sales es va traslladar a Barcelona per fer estudis musicals d’interpretació en jazz i música moderna al Taller de Músics-Escola Superior d’Estudis Musical (ESEM). I mentrestant, fa els seus primers passos en viu i en directe, mostrant del que és capaç, amb una banda que aquest dijous, 16 d'octubre, protagonitzarà la jam session de la Nova Jazz Cava de Terrassa. Serà a les 21.30 hores. Mandaçaia, es diu el grup.
Chico Buarque, Tom Jobim, però també João Bosco i Djavan. Un cop establerta a Barcelona procedent de Rio de Janeiro, Letícia Sales va sentir la necessitat de continuar fent la música del seu país. Així, “va començar el projecte Mandaçaia amb altres artistes que també senten una connexió personal amb la música brasilera”, explica el club de jazz terrassenc. Mandaçaia té originalment formació de quintet: veu, guitarra, bateria, baix i flauta, però és adaptable a les diferents necessitats del local.
La proposta consisteix a presentar un repertori que representi els diferents estils musicals de lBrasil (samba, bossa nova, baião, MPB) amb arranjaments originals i deixant espais per a la improvisació. A Terrassa, Sales pujarà a l’escenari amb Artur Canadell al baix elèctric, Pedro Augusto a la batería i Ricardo Urkiza a la guitarra. El concert (4 euros a taquilla) començarà a les 21.30 hores. “Mandaçaia” és el nom d’una espècie d’abella nativa del Brasil que significa “guaita bonic” en la llengua indígena tupí-guaraní. La “mandaçaia” és una abella guardiana apostada en l’entrada del rusc per vigilar el niu.
L’aixopluc
El concert en format de jam session és un més dels nascuts a l’aixopluc del suport que el Club de Jazz Terrassa ofereix al talent emergent amb la col·laboració setmanal amb el Taller de Músics-ESEM.
Segons subratlla el club, els resultats d’aquesta vinculació constitueixen “una oportunitat per veure a l’escenari la nova saba del jazz a casa nostra”. L’escola, amb seu a Barcelona, té entre els seus principals objectius “la difusió de la música feta aquí, a casa, i la necessitat d’aprofundir en els aspectes de l’ensenyament musical de nivell superior com a eina imprescindible per aconseguir una millor qualitat dels professionals del nostre país”.