El cinema s'apoderarà de Sant Pere Nord

Un ampli ventall de propostes (tallers, projeccions i concursos) ompliran dissabte la plaça del Primer de Maig, al barri de Sant Pere Nord. Es tracta d’una nova edició, la cinquena, del Set de Cinema, una iniciativa impulsada per la Terrassa City of Film amb la col·laboració del Cinema Catalunya. Entre les 10 i les 18.30 hores es desenvoluparan tota mena d’activitats que tenen com a objectiu apropar el món del cinema a la ciutadania de manera lúdica i divertida.
Aquesta iniciativa passa del centre de la ciutat (Raval, plaça Vella o Vapor de Prodis) al barri de Sant Pere Nord, que serà l’escenari d’una proposta que inclou una programació oberta, gratuïta i pensada per a tota mena de públic al voltant del món del cinema.
El Set de Cinema d’aquest any comptarà amb la participació de l’Institut Santa Eulàlia, l’Institut Terrassa, els Diables de Sant Pere Nord o l’Escola de Teatre Les Pisanes i 42nd Street Dance Studio, entre d’altres.
El Cinema Catalunya, a més, també serà present a la jornada donant a conèixer l’àmplia i variada programació i l’oferta cinematogràfica que ofereix aquest equipament municipal centenari.
El Set de Cinema inclourà també passis promocionals, així com animació en viu durant tota la jornada, una gimcana de Terror, a càrrec de l’alumnat de l’Institut Terrassa, concursos de càsting cinematogràfics en què el públic podrà participar en la gravació d’escenes de terror amb diferents premis per a les millors interpretacions, tres “flashmobs” coordinades per l’alumnat de l’Institut Terrassa, un “Kahoot” de bandes sonores, amb música en viu de Víctormame, obert a la participació de tothom o les actuacions dels Diables de Sant Pere Nord, entre d’altres propostes.
Els que s’apropin a visitar el Set de Cinema també podran gaudir de marxandatge relacionat amb el món audiovisual i cinematogràfic, experimentar en directe com es desenvolupa el procés de maquillatge o veure diferents treballs fets a Terrassa.
La celebració del Set de Cinema ofereix la possibilitat d’acostar el món del cinema i l’audiovisual al gran públic.