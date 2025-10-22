La Policia fa pressió sobre el Districte 6: 274 intervencions per tinença d'armes o drogues en un any

Durant l’últim any (d’octubre de 2024 a setembre de 2025), la Policia Municipal de Terrassa ha realitzat 6.491 serveis al Districte 6, dels quals 1.500 eren dispositius planificats, com vigilàncies coordinades i control d’establiments públics. Aquesta combinació d’intervencions reactives i dispositius planificats representa uns 18 serveis diaris, amb uns quatre dispositius coordinats cada dia, mostrant una presència constant de la policia al territori.
Aquest matí, aquestes dades s’han presentat durant una Junta de Seguretat Local extraordinària centrada en el Districte 6, amb la participació de representants de la Policia Municipal, Mossos d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, fiscalia i responsables municipals. La reunió ha servit per analitzar la situació de la delinqüència, coordinar actuacions futures i abordar mesures complementàries, com intervencions sobre immobles ocupats irregularment i accions de neteja i manteniment de la zona, en especial del barri de Sant Pere Nord.
Clara millora estadística: la percepció de seguretat com a repte
Pel que fa a les molèsties al veïnat, els casos de botellots han baixat de 79 a 59 (-25%) respecte de l’any anterior, mentre que les intervencions per sorolls nocturns han disminuït de 77 a 33 (-57%). Aquestes dades evidencien una reducció de les molèsties que generen incomoditat a la convivència del barri. Per una altra banda, les infraccions a les bases de convivència també han baixat, passant de 344 a 217 (-37%), i els incidents relacionats amb tinença d’armes blanques o substàncies estupefaents s’han reduït de 387 a 274 (-29%). Aquestes intervencions es resolen, en la gran majoria de casos, amb denúncies.
Els serveis arriben per diferents canals, amb una majoria d’actuacions a través d'avisos al telèfon 092 (3.037 serveis), seguit de trucades al 112 (889) i iniciatives d’ofici (604). Això mostra que, tot i la feina preventiva, la policia continua atenent un volum significatiu de demandes espontànies dels veïns.
En declaracions a aquest mitjà, el tinent d’alcalde de Territori i Habitatge, Xavier Cardona, ha assenyalat: “Les actuacions policials i les vigilàncies planificades són essencials per garantir que els veïns i veïnes se sentin segurs. La combinació de serveis reactius i dispositius coordinats està donant resultats mesurables en la reducció de molèsties i incidents al Districte 6". En aquest sentit, el regidor creu que l'actual repte és fer que la millora estadística es converteixi en una major percepció de seguretat dels veïns.
Xavier Cardona ha puntualitzat, però, que la seguretat al barri no depèn només de la presència policial, sinó també de la cura dels espais públics i de la gestió dels immobles ocupats irregularment, concretament al carrer de Doctor Ferran: "Generaven problemes de convivència i insalubritat. Ja s’han desallotjat i l’empresa propietària ha sol·licitat la llicència per a l’enderroc", ha explicat Cardona. Segons el tinent d’alcalde, la coordinació amb els serveis d’Urbanisme permet actuar de manera integral, contribuint a millorar la convivència i la percepció de seguretat a la zona.