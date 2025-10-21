Neix a Terrassa un nou centre tecnològic audiovisual i musical

Terrassa compta amb un nou nucli tecnològic, aquest relacionat amb el sector audiovisual i musical. Es tracta de Moriagatte! Studio, un centre ubicat al número 110 del carrer de Salmerón, als locals 5, 6 i 7, i fundat per dos membres de la banda terrassenca Doctor Prats.
Segons indiquen els promotors, "es tracta d’un espai pioner que agrupa un estudi de so d’última generació, de 'podcasting' i producció musical, i un espai de 'co-working' tecnològic, en col·laboració amb empreses locals del sector creatiu i digital".
L’estudi principal, equipat amb tecnologia avançada en àudio i vídeo, està especialment pensat per a músics, productors i creadors de contingut, "responent a les noves maneres de treballar i crear". A més, l'associació la completa MySheetMusic, una empresa dedicada a la transcripció de partitures, i Glim, una companyia audiovisual amb experiència en produccions professionals.
Marc Riera i Josep Jaume Rey
"La proximitat i la col·laboració entre aquests tres projectes han donat lloc a un hub únic a Terrassa, on es generen sinergies constants i es comparteixen serveis, idees i projectes amb un fort valor afegit per al teixit cultural i tecnològic de la ciutat", agreguen els impulsors d'un projecte que deu el seu nom a una expressió utilitzada per grups musicals del Japó per esperonar el públic. Doctor Prats va fer una cançó amb aquest títol després de la seva gira nipona, l'any 2017. Darrere la iniciativa empresarial es troben dos components de Doctor Prats, Marc Riera (veu i guitarra) i Josep Jaume Rey (guitarra elèctrica). L'estudi va ser inaugurat aquest divendres passat.
El "hub" es vol obrir a la ciutat i pretén "donar l’oportunitat a músics, creadors i professionals dels mitjans de descobrir un espai que neix amb la voluntat de ser punt de referència a Terrassa i a Catalunya".