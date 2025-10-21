Tres obres de teatre exprés a Terrassa

Fa anys es van posar de moda, sobretot en grans ciutats, per difondre el fet teatral amb pocs mitjans i un llenguatge d’acord amb nous temps. No calia muntar grans produccions per apropar la dramatúrgia a la gent. Aquesta setmana, l’Ateneu Terrassenc posa en marxa una experiència similar, el Microteatre Ateneu, en dues jornades, amb tres obres consecutives.
Serà aquest divendres i aquest dissabte, amb passis a les 18.30 i les 20 hores, al local de l’entitat, al número 2 del carrer de Sant Quirze. Primer es representarà “La creu”, amb autoria i direcció de Rosa Aguado, qui interpretarà l’obra juntament amb Júlia Roca. La segona proposta, “El temps”, és creació d’Amadeu Aguado, amb la interpretació de Jordi Alegre. La darrera obra representada, “La teoria del tot tot”, de Marc Egea i dirigida per Amadeu Aguado, serà escenificada per Ignàsia Martí i Clara Palà.
Les sessions compten amb l’ajut de Joan Roca i la feina de Nelly Haro en l’apartat de so i llum, i la col·laboració de Ricard Torrens i Andrés Vila. L’entrada als espectacles és gratuïta, però la limitació d’aforament obliga els organitzadors a demanar que els interessats en reservin plaça.